Une chatte monte dans une voiture près de Rennes, est abandonnée en Mayenne : l'appel à l'aide de sa maîtresse

Une habitante d'un village, près de Rennes, lance un appel à l'aide. Jumpy, son animal de compagnie, une chatte âgée d'un an, a disparu depuis deux semaines. La jolie petite bête est arrivée en Mayenne, à cent kilomètres de là, d'une drôle de manière. Une histoire rocambolesque et bien triste.

Cette histoire commence plutôt bien en fait. Le 14 mai dernier, Jumpy sort de la maison de sa propriétaire pour la première fois. Elle fait un tour dans la rue, s'approche d'une voiture qui appartient aux amis des voisins. Jusque-là, une promenade banale, tranquille.

Des affiches et des photos de Jumpy chez des commerçants mayennais

Mais Jumpy est curieuse, elle monte dans le véhicule. Et là, tout va basculer en quelques minutes. La voiture démarre. Les amis des voisins prennent la route du retour, direction Changé, dans l'agglomération lavalloise. "Notre petite chatte est montée dans la voiture, les gens ne l'ont pas vue. Au bout d'une heure, elle saute sur les genoux de la conductrice. Au lieu de nous prévenir, ils l'ont abandonnée" confie à France Bleu Coralie, la maîtresse de la petite chatte bretonne.

Jumpy aurait donc été abandonnée, lâchée en pleine nature en Mayenne. Pourtant, le jeune et beau félin possédait un collier avec les coordonnées de sa maîtresse. Coralie garde espoir de retrouver Jumpy. Elle est venue à Changé en début de semaine pour tenter de la retrouver et a placardé des affiches et des photos de l'animal chez des commerçants de la ville.