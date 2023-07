Sa chienne a été attaquée par un sanglier, une bergère des Hautes Alpes accuse la fédération de chasse

Servane, 36 ans, est bergère depuis 6 ans. Cet été, avec sa chienne Leïda, elle garde, pour le compte d'un petit éleveur, un troupeau de brebis, sur la commune de Montbrand, dans les Hautes-Alpes, près de Lus la croix haute.

Attaque de sanglier

Mais, samedi 22 juillet en fin de journée, sa chienne s'est faite attaquée par un sanglier mâle. "Je l'ai entendue hurler" se souvient-elle. "Leïda s'est réfugiée dans un buisson et j'ai vu le sanglier qui s'éloignait". La chienne a été blessée sévèrement à l'épaule par un coup de défense. Servane a dû la conduire aux urgences vétérinaires pour la faire recoudre, grâce à des amis qui étaient là et qui avaient un 4x4.

Terrorisée, la chienne de Servane s'était réfugiée dans un buisson

Sa chienne ne peut pas travailler durant deux semaines, Servane a dû trouver un autre chien pour garder le troupeau, ce qui n'a pas été facile mais surtout, elle a déboursé de sa poche 340 euros pour les soins. Un somme importante pour elle et pour son patron. "Pour ce type d'accidents, nous ne sommes pas assurés, cela coûte trop cher" explique-t-elle

340 euros de frais de vétérinaire

Elle a donc appelé la fédération de chasse des Hautes-Alpes qui ne veut pas payer car elle ne rembourse l'agriculteur que lorsqu'un sanglier ravage ses cultures, par exemple. Mais pour Servane, la fédération est responsable de ce qui est arrivé.

"Il faut savoir que les sangliers ont été introduits par les chasseurs, pour ensuite pouvoir pratiquer leur loisir, la chasse. Mais sans nous, les éleveurs qui faisons pâturer nos brebis dans les alpages, la nature se refermerait et ils ne pourraient plus chasser" estime la jeune femme qui voudrait un peu de solidarité.

Le cerf aux bois bleus de Montbrand

La fédération explique qu'en gros, ce qui est arrivé à Servane, c'est un peu la loi de nature. Et çà, Servane ne peut pas l'entendre et elle raconte cette anecdote : "En 2016, à Montbrand, un cerf s'était blessé en se retrouvant piégé dans une clôture. La fédération de chasse avait alors payé les frais vétérinaires pour le soigner et ses bois avaient même été peints en bleu pour qu'on ne le chasse pas, le temps que les antibiotiques qu'on lui avait administrés et qui le rendaient impropre à la consommation soit éliminés. Cette fois-là, ils ont bien trouvé l'argent pour payer les frais de véto !" s'indigne Servane.

Servane aimerait que sa chienne puisse revenir garder avec elle son troupeau, comme sur cette photo, avant l'attaque du sanglier

Et elle poursuit : "On doit déjà protéger notre troupeau des attaques du loup, on a plein de choses à gérer mais si en plus, il faut se défendre face à des sangliers agressifs, on ne s'en sort plus !"

Un arrêté préfectoral

Seule consolation pour la jeune femme, la préfecture des Hautes-Alpes a pris un arrêté qui stipule qu'un lieutenant de louveterie est autorisé à abattre tout sanglier dangereux dans le secteur pour la bergère et ses animaux alors même que nous ne sommes pas en période de chasse. "Cela prouve bien que les autorités ont pris la mesure de ce qui m'était arrivé!" conclut Servane, en couvant des yeux sa fidèle Leïda et en espérant que sa chienne surmontera son traumatisme pour continuer à travailler à ses côtés.