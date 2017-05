Sa marche contre l'homophobie passe par le Nord du Berry

Il marche contre l'homophobie : un jeune réalisateur de 34 ans a décidé de rallier à pied, Paris à Montpellier. Soit plus de 700 km. Julien Mas est arrivé hier (mardi) à Bannay, au Nord de Sancerre, avant de passer la nuit à Pouilly sur Loire.

Julien Mas est parti de Paris le 2 mai et il arrivera le 1er juin à Montpellier, là où se trouve l'association Le Refuge qui vient en aide aux jeunes homosexuels mis à la porte par leurs parents. Le jeune homme a fait le choix de passer par des départements ruraux, où l'homophobie est souvent encore forte, peut-être même renforcée depuis la loi de 2013... Le mariage pour tous qui a ravivé les clivages, et même libéré la parole homophobe, estime Julien Mas.

Julien Mas arrivera le 1er juin à Montpellier. © Radio France - Michel Benoit

Parfois, la situation est tellement invivable dans certaines familles que des jeunes font le choix de partir alors qu'ils n'ont aucun toit pour être hébergé. S'ils ne sont pas accompagnés, ils peuvent alors sombrer dans l'exclusion, la drogue, voire la prostitution. Julien Mas a été marqué par le témoignage d'une responsable de l'association le Refuge. Elle lui citait le cas d'un jeune dont les parents s'étaient rendus compte de son homosexualité. Sa mère avait lors décidé de laver son linge à part de celui de ses frères et soeurs, par peur d'une contamination ! Le refuge héberge et accompagne les jeunes homosexuels, exclus de chez eux, mais il ne compte pas d'antennes partout. Julien Mas espère, par cette marche, attirer l'attention des élus et des financeurs pour remédier à cela. Voici son parcours :

Mardi 9 mai – Bannay (Cher), Mercredi 10 mai – La Charité-sur-Loire (Nièvre), Vendredi 12 mai – Nevers (Nièvre), Samedi 13 mai – Chantenay Saint Imbert (Nièvre), Dimanche 14 mai – Moulins (Allier), Lundi 15 mai – Varennes-sur-Allier (Allier), Mardi 16 mai – Vichy (Allier), Jeudi 18 mai – Dorat (Puy-de-Dôme), Vendredi 19 mai – Domaize (Puy-de-Dôme), Samedi 20 mai – Saint Germain l’Herm (Puy-de-Dôme), Dimanche 21 mai – Félines (Haute-Loire), Lundi 22 mai – Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), Mercredi 24 mai – Pradelles (Haute-Loire), Jeudi 25 mai – La Bastide Puylaurent (Lozère), Vendredi 26 mai – Morangiès (Lozère), Samedi 27 mai – Chamborigaud (Gard), Dimanche 28 mai – Alès (Gard), Lundi 29 mai – Quissac (Gard), Mercredi 31 mai – Assas (Hérault), Jeudi 1er juin – Montpellier (Hérault) - arrivée au siège du Refuge.