Sabine, née sous X à Saint-Etienne en 1972, cherche sa mère biologique

On a tous été confronté, un jour ou l'autre, à un médecin qui nous pose cette fameuse question : "Vous avez des antécédents familiaux ?". C'est pour pouvoir répondre que Sabine a décidé de se lancer dans la recherche de sa mère biologique. "Je suis tombée malade récemment et puis je le fais pour mes enfants aussi qui me demandent et puis je veux reconstituer une histoire, c'est une espèce d'énorme blanc dans mon histoire qui pourrait être comblé", explique-t-elle.

Son histoire c'est celle d'une enfant née sous X le 11 juillet 1972 à l'hôpital Trousseau de Saint-Etienne. Sabine sera adoptée quelques mois plus tard par un couple qui l'élève à Violay dans la Loire, puis à Marseille où elle vit toujours. "J'ai appris à 8 ans que j'avais été adoptée. Je l'ai su par hasard, par d'autres enfants". Une fois le choc passé, Sabine n'en fait pas un sujet dans sa vie : "L'amour de ma famille et sa stabilité ont fait que ça n'a pas été un point déchirant de mon enfance et de mon adolescence".

Sa mère : une jeune femme de 16 ans en 1972, alors étudiante en secrétariat comptabilité

Il n’empêche qu’à l'âge de 20 ans, Sabine consulte son dossier auprès de l’aide sociale à l’enfance. Elle apprend alors le strict minimum sur sa mère biologique : elle avait 16 ans en 1972, elle est donc née en 1956. Elle était étudiante en secrétariat comptabilité et il est noté que sa famille ne voulait pas qu'elle garde l'enfant. "Elle pourrait être maghrébine, précise Sabine, car il y a une signature presque illisible qui peut faire penser à un nom maghrébin, mais je n'ai pas de certitude".

Sabine se souvient : "La première chose que j'ai faite quand j'ai lu mon dossier, c'est de me regarder dans une glace, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette réaction mais j'en avais besoin".

Plusieurs années après, c'est donc par les réseaux sociaux et notamment la page Facebook "Une bouteille à la mer" , que Sabine a lancé ses recherches. Elle a également créée une adresse mail dédiée pour collecter les informations : sousxjuillet1972@gmail.com

Et si pour le moment ça n’a rien donné, elle se dit très touchée face aux nombreuses personnes qui lui ont écrit pour lui dire qu’elles vivent la même chose.