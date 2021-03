Sablé : ils vont dans les supermarchés pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes

Depuis lundi et jusqu'à samedi, une équipe de 10 bénévoles du Centre intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de Sablé (CISPD) arpentent les marchés et les grandes surfaces de Sablé-sur-Sarthe pour sensibiliser la population sabolienne aux violences faites aux femmes.

Cela fait trois ans que le CISPD organise cette opération pour lutter contre ces violences qui ont fait, en 2020 en France, 88 mortes. 88 femmes tuées par leur compagnon ou ex-compagnon. Un chiffre en baisse par rapport à 2019, année durant laquelle 146 féminicides avaient été recensés. Mais même si le sujet est désormais plus régulièrement évoqué dans les médias et la société, il reste beaucoup de travail et il est essentiel d'aller au contact des gens explique Gaëlle Plume, assistante sociale au CISPD.

C'est important d'aller là où les gens sont. Une des difficultés, c'est de pouvoir discuter de ce que les femmes subissent au quotidien.

"Le fait d'aller vers les gens, cela nous rapproche d'eux. Alors on ne va pas faire un entretien dans la galerie du supermarché mais au moins on est identifié, on prend contact et après on peut commencer un travail d'accompagnement", souligne Gaëlle Plume.

Au milieu des rayons, la discussion s'engage. "Moi je trouve ça bien que vous soyez là. Il faut en parler et dénoncer dès qu'on est témoin", réagit une jeune femme. "Ce sont les même situations que nous vivons partout. Les hommes usent de violences", ajoute une autre. Autre témoignage : une mère de trois enfants dont le conjoint va sortir de prison et qui fait part de sa peur.

Beaucoup de témoignages spontanés

Le nombre de témoignages recueillis lors de l'opération marque d'ailleurs Gaëlle Plume : "C'est inquiétant parce qu'on n'a pas l'impression que cela diminue. Par contre, la prise de conscience grandissante qu'on est peut être en train de subir une violence conjugale, ça c'est quand même positif".

S'il est important de libérer la parole des femmes, il l'est tout autant de sensibiliser les hommes, dit Bruno Loiseau, l'un des bénévoles : "Il faut instaurer avec eux un dialogue parce que les hommes violents ont besoin d'aide, comprendre pourquoi ils en sont arrivés à ce stade là et stopper cette spirale de violences".

L'opération a permis de toucher plus de 300 personnes en deux. Elle se poursuit jusqu'à samedi.