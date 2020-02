Sablé-sur-Sarthe honore le premier maire noir de la métropole

Sablé-sur-Sarthe, France

Après un an de travaux, à Sablé sur Sarthe, la place Raphaël-Elizé a un nouveau visage, plus aéré, plus accessible aux piétons... Le site a été inauguré hier en grandes pompes par la mairie. Et la ville en profite pour faire honneur à l'une de ses figures historiques : élu de 1929 à 1941, d'origine martiniquaise, Raphaël Elizé est souvent considéré comme le premier maire noir en métropole.

En effet, sur la nouvelle place, une plaque est ajoutée : elle décrit la vie de cet homme, un vétérinaire descendant d'esclaves, venu de Martinique, arrivé un peu par hasard dans la Sarthe : dans ce territoire rural, ses compétences sont indispensables et il devient très vite respecté. Devenu maire, il marque la ville de Sablé de son empreinte : il fait construire l'une des premières piscines de la région par exemple.

Mais arrive la Seconde guerre mondiale et l'Occupation : il est démis de ses fonctions en 1941, puis envoyé au camp de Buchenwald pour actes de résistance. C'est là que Raphaël Elizé trouve la mort, mais la ville ne l'a pas oublié.

Les descendants de Raphaël Elizé présents

Quatre descendants de Raphaël Elizé étaient invités à l'inauguration : c'était leur premier passage dans la Sarthe. Lucas, l'un de ses arrière-petits-neveux, se dit très ému : "C'était un personnage extrêmement atypique, qui s'est fait sa place en tant que vétérinaire. On voit toujours des personnages illustres donner leur nom à des places, des lieux... et ça nous touche énormément de se rendre compte de ce lien direct entre notre sang et cette personne qui est ici célébrée."