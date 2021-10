Sablé-sur-Sarthe transforme les dépôts sauvages en "scènes de crime" pour écœurer les délinquants des déchets

Pendant quelques jours, les dépôts sauvages d'ordures deviennent des "scènes de crime" à Sablé. Au lieu de nettoyer tout de suite, les agents de la ville et de la communauté de commune laissent - parfois - les détritus bien en vue.

Dans cette ruelle à deux pas de la place Raphaël Elizé, un sac éventré laisse échapper son contenu. "Ici c'est un point noir, déplore Christophe Jory, chef d'équipe propreté à la ville. Cet été, avec la chaleur, il y avait des asticots et même des rats".

Papiers et amende

Ce tas de poubelles, Damien Jubault, éco-conseiller à la communauté de communes du Pays sabolien, l'a entouré de rubalise noire et jaune pour en faire une "scène de crime" : "Ca montre bien que c'est illégal", insiste-t-il. Le montant de l'amende affichée (110€) n'est qu'une partie de ce que risquent ceux qui abandonnent ainsi leurs déchets.

Les coûts de l'enlèvement et de l'amende s'ajoutent pour atteindre 245 €. "On ouvre les sacs, on trouve régulièrement des adresses et on envoie la facture" martèle Benoît Legay, adjoint à l'espace public à Sablé. "La propreté, c'est important pour l'attrait de la ville".

Quand les sacs disparaissent

"C'est le cadre de vie des habitants qui en jeu", approuve Pierre Paterne, vice-président à l'environnement de la communauté de communes du Pays sabolien. "Même si ce n'est que 5% de la population, ils pourrissent la vie des autres, alors on va leur pourrir la vie".

Le phénomène, et sa réponse, ne concerne pas que Sablé mais aussi Précigné, Solesmes et Vion. Et partout, la mise en scène suscite des réactions : "Des gens nous ont appelés pour demander s'ils pouvaient venir retirer leur sac, s'amuse Damien Jubault. Des matelas abandonnés ont été repris. Donc ça marche !"