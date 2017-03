A Sablé, Yvonick Edet fait campagne pour les handicapés

Il n'est candidat à rien mais il a de grands projets : à 29 ans, Yvonick Edet, mal-voyant habitant à Sablé aimerait que le handicap soit un peu mieux intégré à notre société.

C'est sa canne blanche qui guide Yvonick Edet dans les rues de Sablé. Il tient en laisse Darling, son chien guide d'aveugle depuis 7 ans. La labrador blanche est désormais à la retraite. "Enfin, il faut quand même qu'elle continue à marcher au pied"' lui rappelle le jeune homme de 29 ans. Yvonick Edet ne voit quasiment plus depuis qu'il a 6 ans. Ça ne l'empêche pas d'avoir projets et idées. D'abord, trouver la meilleure famille d'accueil pour sa chienne, puis vivre quelques temps en Isère. Enfin, revenir à Sablé pour devenir, pourquoi pas, conseiller municipal.

Plus d'accessibilité

Sa première revendication, c'est l'accessibilité. Alors qu'il se déplace très fréquemment en train, pour donner des conférences ou pour des matchs de torball, il ne peut pas systématiquement accéder aux places réservées aux personnes à mobilité réduite, dans les voitures 1 et 11. "Au guichet, on me répond que je ne suis pas en fauteuil roulant" peste Yvonick. "Ce serait plus facile pour le chien et pour nous, afin d'éviter toute perturbation de la circulation dans les voitures", comme il l'explique de vive voix :

Qu'on soit valide ou non, on dit tous qu'on paye déjà assez cher notre billet. Moi je ne paie pas un billet de 30 ou 40 euros pour me déplacer toutes les 4 minutes parce que mon chien gêne.

Plus de représentativité

Ces questions le passionne. Celui qui a fait un BEP Service administratif aux entreprises, puis un bac Service en milieu rural aimerait porter ces sujets en politique. "De toute façon, les meilleures personnes qui peuvent conseiller et faire avancer les choses au quotidien sont celles qui le vivent au quotidien. J'ai jamais jusqu'à présent un gouvernement dire 'on doit faire appel à une personne en situation de handicap'". Le quasi trentenaire aimerait s'engager un jour et devenir pourquoi pas, conseiller municipal à Sablé.

Et surtout l'accès au marché du travail

Yvonick Edet voudrait être assistant répartiteur médical, c'est-à-dire la personne qui répond quand on appelle les secours. Il a obtenu le concours en 2013 mais n'a pas réussi à trouver de travail. "J'ai eu des contacts avec des administrateurs. Mais quand ça remonte aux ressources humaines, ça bloque". Selon le jeune homme, les entreprises ne savent pas qu'elles ont droit à des aides pour adapter le poste de travail d'une personne handicapée. Et puis, s'il trouve un poste, il perdra de l'argent... "Au moins 300 ou 400 euros d'aides", explique-t-il. Il touche près de 1.600 euros en tout d'aides d'invalidité. "Ca veut dire qu'on nous incite à rester chez nous" regrette Yvonick Edet.