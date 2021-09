Sables-d'Olonne : un père de famille cherche les deux "héros" qui lui ont sauvé la vie

C'était une matinée ensoleillée, le dernier jour de congés de la famille Chabrol. Ce 25 juin 2021, avant de quitter le camping des Pirons aux Sables-d'Olonne pour retourner à leur domicile de Guégon, une petite commune du Morbihan, Isabelle et Stéphane décident de faire un ultime footing, histoire de profiter un maximum. La ballade touche presque à sa fin quand le père de deux enfants s'écroule, victime d'un malaise cardiaque.

Une vie sauvée grâce à deux témoins

"Au départ, je me suis dis qu'il me faisait une blague, comme d'habitude, rembobine la quinquagénaire. Je lui ai dis d'arrêter de faire le con mais quand je me suis approché de lui, il était immobile, la panique." Par chance, le conducteur d'une camionnette qui a vu la scène s'arrête immédiatement et court vert Stéphane pour lui faire un massage cardiaque. Bientôt suivi par une infirmière à la retraite qui passait par là à vélo. "C'est grâce à eux que je suis toujours là, salue la victime toujours en convalescence. Le temps que les pompiers interviennent, j'aurais probablement perdu la vie."

Heureusement que ce monsieur était là. Pendant que j'appelais le Samu, il continuait les massages, puis une dame qui était infirmière à la retraite a pris sa place.

Ce Morbihannais ne se souvient plus de rien. "Quand je me suis réveillé, j'étais branché de partout, je me suis demandé ce que je faisais là", confie-t-il. Après une semaine en réanimation au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, Stéphane est transféré en cardiologie où il y restera près de trois semaines avant d'être transféré à l'hôpital Pontchaillou de Rennes. A son chevet, sa femme lui raconte les évènements. Dès lors, le couple ne pense plus qu'à une chose : retrouver ses deux "héros".

"On aimerait au moins les appeler pour les remercier"

"En réanimation, ils nous ont dit que le massage avait été efficace, détaille Isabelle, soulagée que son mari n'ait aucune séquelle de cet accident. J'avais beau connaître les gestes à faire, sur le moment, j'en étais incapable, je ne percutais pas. Heureusement que ce monsieur était là. Pendant que j'appelais le Samu, il continuait les massages, puis une dame qui était infirmière à la retraite a pris sa place. Elle a, à nouveau été relayée par le conducteur de la camionnette jusqu'à ce que les secours prennent en charge mon mari."

Forcément, on arrête pas d'y penser. On aimerait au moins les appeler, voire s'ils sont d'accord, les rencontrer.

Aujourd'hui de retour à son domicile de Guégon, Stéphane aimerait connaître l'identité de ses deux anges gardiens. "Simplement pour les remercier, c'est la moindre des choses", explique l'homme de 50 ans. "Forcément, on arrête pas d'y penser, embraye Isabelle. On aimerait au moins les appeler voire s'ils sont d'accord, les rencontrer." Qui sait, peut-être l'été prochain aux Sables-d'Olonne où la famille songe déjà à retourner.