"Cette loi n'est pas réservée à une religion", Sacha Houlié, défend la loi contre les "séparatismes"

Après deux semaines de débats dans l'hémicycle, les députés votent cet après-midi en première lecture le projet de loi dit "séparatisme". Sans suspense, la majorité devrait faire bloc autour du texte. Parmi elle, le député La République En Marche de la Vienne Sacha Houlié, rapporteur de ce texte.

"Ce texte comporte d'abord un renforcement des obligations qui s'appliquent aujourd'hui aux administrations pour tout ceux qui sont délégataires d'un contrat de service public. C'est à dire que les obligations qui sont celles des collectivités s'appliqueront à des sociétés comme la régie de transport Vitalis sur l'égalité des citoyens, sur le principe de laïcité ou sur l'application vis à vis de ses agents", détaille de député.

Les association ne seront subventionnées que si elles s'engagent à respecter les valeurs de la république. "Toutes les mesures sur le financement s'appliquent aux associations qui n'ont pas d'agrément de l'Etat. Les maisons de quartiers, les centre socioculturels eux sont agrées et n'ont pas de nouvelles démarches à faire pour bénéficier de subventions", explique Sacha Houlié.

Établir des certificats de virginité pour un médecin sera passible de prison, la polygamie interdite. "On a moins entendu parler de mesures plus importante qui concernent la garantie de l'héritage pour les petites filles, cela évite que des conventions internationales viennent déshériter des personnes sur le territoire français. Il y a aussi l'assurance de pension de réversion pour les victimes de polygamie."

L'instruction à domicile autorisée mais soumise à une autorisation

Les familles pratiquant l'école à la maison devront demander une autorisation, et les écoles hors contrat seront plus contrôlées et fermées en cas de dérives. Il faudra se déclarer auprès du maire et des services de l'éducation nationale. "Il y a plusieurs critères : l'itinérance, les problèmes de santé de l'enfant, la pratique d'un sport à haut niveau ou le projet pédagogique", selon Sacha Houlié qui dit constater une recrudescence de l'instruction en famille.

En 2018-2019, 60 familles dans la Vienne y avait recours. En 2020, 200 familles et au début de l'année 2021, 234 familles.

Selon lui, "lorsque l'on ferme des écoles confessionnelles, des écoles hors contrat, ce sont la moitié des enfants qui étaient dans ces écoles qui sont inscrits à l'instruction en famille. Donc il y a bien une dérive qui méritait une intervention législative." Le message que veut faire passer ce le député : "l'école publique est bonne pour les enfants."

"Dans la loi, il n'est pas question de mosquée ni d'islam"

"Il y a des points qui peuvent apparaître flous mais en aucun cas il n'y a une stigmatisation de l'islam ou des Français de confession musulmane", estime au sujet de cette loi l'Observatoire de la laïcité à propos de la loi pour répondre aux accusations des opposants à ce texte.

C'est ce que confirme Sacha Houlié, député LREM de la Vienne. "Cette loi n'est pas réservée à une religion mais partout où il y aura des propos haineux, il y aura fermeture."

Sacha Houlié, député LREM de la Vienne sur la loi dite "séparatisme" Copier

Le texte va aussi créé un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui en diffusant des informations privées en ligne, article 18 dit "Samuel Paty".