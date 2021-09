Sages-femmes en grève : "il y a urgence, nous sommes aujourd'hui en code noir"

Après un appel national à la grève, en Pays de Savoie, les sages-femmes sont en grève de ce vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre. Elles demandent notamment plus de personnel en salle d'accouchement et plus de reconnaissance de leurs compétences.

C'en est trop pour les sages-femmes. "Nous étions jusque-là en code rouge et maintenant nous sommes en code noir", alerte une sage-femme à l'hôpital de Chambéry. En Pays de Savoie, les sages-femmes sont en grève de ce vendredi 24 septembre à lundi, notamment à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice et de Chambéry, où elles sont tout de même réquisitionnées. Tous les rendez-vous non urgents ont été reportés.

"Parfois, il y a 12 patientes en salle d'accouchement et nous sommes quatre sages-femmes !" - Une sage-femme à l'hôpital de Chambéry.

Les demandes de ses patientes sont de plus en plus personnalisées. "Par exemple, une femme qui vient avec un projet de naissance d'accouchement sans péridurale, va demander plus d'attention de la sage-femme. On sera à son chevet pour lui tenir la main et lui masser le dos. Ce temps-là, nous le prenons mais nous ne l'avons pas", insiste-elle. "L'équipe est épuisée, des collègues sont même en burn-out."

"Plus de reconnaissance"

Même chose du côté du libéral. Nadia Sabatier-Abidi, sage-femme libérale à Aix-les-Bains, ferme son cabinet pendant trois jours. "On a l'impression d'être piétinées. Il faut des actions concrètes. La profession n'attire plus du tout : les études durent 5 ans, il y a une pénibilité au travail et la rémunération ne correspond pas à une profession médicale. Notre métier doit être reconnu comme tel."

En septembre est sorti un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, sur leur profession, qu'elles attendaient depuis longtemps. Suite à cela, Olivier Véran a annoncé des mesures pour les sages-femmes jeudi 16 septembre, dont 100€ nets de plus par mois pour une partie des sages-femmes de l'hôpital.

Bien insuffisant selon elles... Elles demandent surtout plus d'effectifs, plus de reconnaissance de leurs compétences, ainsi que le paiement du temps de relève entre les gardes et des activités administratives hors-consultation.