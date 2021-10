Sages-femmes en grève : la maternité de la clinique Rive Gauche à Toulouse ferme temporairement

La maternité de la clinique Rive Gauche à Toulouse ferme temporairement ce dimanche 31 octobre, suite à un mouvement de grève des sages-femmes. Elles réclament la revalorisation de leur salaire et plus de considération pour leur profession.

La maternité de la clinique Rive Gauche à Toulouse ferme temporairement ce dimanche 31 octobre, suite à un mouvement de grève des sages-femmes. Elle "n’est plus en capacité d’accueillir des parturientes", indique l'ARS Occitanie. En cas d’urgence, l'Agence régionale de santé conseille aux futures mamans de la Haute-Garonne et des départements limitrophes de "ne pas se rendre spontanément à la clinique Rive Gauche", mais de contacter le 15 qui les orientera vers une autre maternité.

L’Agence Régionale de Santé et la direction de l’établissement précisent également mettre tout en œuvre depuis samedi matin pour "assurer la continuité et la sécurité des soins" auprès des femmes enceintes actuellement hospitalisées.

Les sages-femmes en grève

Les sages-femmes de la clinique Rive Gauche de Toulouse sont en grève depuis samedi 30 octobre et jusqu'à mardi 2 novembre. L'équipe de sages-femmes est en grève pour un "week-end" noir. Noir comme "la colère qui les ronge depuis trop longtemps", expliquent-elles. Les sages-femmes réclament la revalorisation de leur salaire et plus de considération pour leur profession. L'équipe se dit à bout, "7 démissions ont eu lieu en quelques mois", précisent les sages-femmes.