Saint-Dié-des-Vosges: le refuge de la SPA sous tension

L'hiver est une saison difficile pour les animaux du refuge SPA de Saint-Dié-des-Vosges. Pas de structures chauffées et des stocks de nourriture toujours très justes. Chaque jour il faut 150 kilos de croquettes pour alimenter chiens et chats. Un défi pour Laetitia Christé qui dirige le refuge.

Saint-Dié-des-Vosges, France

Le refuge SPA de Saint-Dié-des-Vosges, accueille une centaine des chiens de toutes races et de toutes tailles, une soixantaine de chats, mais aussi quelques chèvres et moutons. L'hiver est rude pour les animaux qui ne disposent pas de bâtiments chauffés. Chaque jour il faut 150 kilos de croquettes pour nourrir les pensionnaires.

Laeticia Christé se consacre à la tâche. Des appels sur Facebook, en direction du public et des démarches auprès des producteurs locaux. "Mais c'est toujours la corde raide", souligne la directrice du refuge. En fin d'année, les abandons sont toujours nombreux et les familles d'accueil ne suffisent pas.

Quatre jeunes jeunes femmes en contrat formation s'occupent des chiens et des chats. Beaucoup de ces animaux ont subi des violences. "Il faut les remettre d'aplomb, leur redonner confiance en l'homme" affirme Manon, l'une de ces aides, qui ne comprend pas que l'on puisse s'en prendre à des "compagnons sans défense".

Sur le site du refuge, un chantier est en cours. Des bénévoles s'activent pour construite deux bungalows et un parc pour les chiens, avant l'arrivée des grands froids. " Sans ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps par passion et amour, le refuge ne fonctionnerait pas" déclare laeticia Christé reconnaissante.

Espoir pour la nouvelle année. Le conseil municipal de Saint-Dié-des-Vosges a voté une subvention de 10 000 euros pour aider au fonctionnement du refuge.