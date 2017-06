Saint-Agnan-en-Vercors : une cabine téléphonique transformée en bibliothèque partagée

Qui a dit que les cabines téléphoniques ne servaient plus à rien ? À Saint-Agnan-en-Vercors, dans la Drôme, une vieille cabine téléphonique a été transformée en bibliothèque partagée. Cette "cabine aux livres" compte près de 300 ouvrages et tout le monde peut en profiter gratuitement.

Les vieilles cabines téléphoniques sont vouées à disparaître en France. Alors qu'en faire ? À Saint-Agnan-en-Vercors, petit village de 400 habitants dans la Drôme, l'association "Mirabile Visu" a transformé la vieille cabine du hameau des Chabottes en bibliothèque partagée.

Une bibliothèque partagée

Les services de la commune de Saint-Agnan-en-Vercors ont déplacé la cabine téléphonique pour qu'elle devienne une "cabine aux livres". © Radio France - André Barlatier

Cette belle idée est celle de l'association "Mirabile Visu" dont fait partie André Barlatier. Il explique le principe très simple de cette "cabine aux livres" : "on vient prendre un livre puis on le ramène une fois terminé ou on en donne un autre".

Le maire de Saint-Agnan-en-Vercors, Christophe Morini, a tout de suite adhéré à ce projet. Il a même fait déplacer la cabine, par ses équipes municipales, car elle était située sur un terrain privé depuis des années. "On a fait traverser la route à cette cabine, on l'a mise sur une dalle et c'est désormais une cabine aux livres", explique le maire.

Un lieu pour rencontrer du monde

Une vieille cabine téléphonique a été transformée en bibliothèque partagée à Saint-Agnan-en-Vercors. - André Barlatier

Tout est gratuit, le but c'est de partager ses livres, de se croiser et de faire des rencontres autour de cette bibliothèque partagée. "Au bord de la rivière, près d'une aire de pique-nique, des toilettes sèches y ont été installées ; c'est un bel endroit pour se poser, lire et faire des rencontres", explique André Barlatier.

"C'est bien car cette cabine aux livres peut faire se rencontrer des habitants du village, des gens qui ne viennent là que l'été ou encore des promeneurs et cyclistes", insiste le maire de la commune.

Une cabine décorée par les élèves de l'école

Ce beau projet a fait participer les habitants de Saint-Agnan-en-Vercors. "Les étagères de la cabine, avec du bois du coin ont été offertes par un artisan local et la cabine a été décorée par de superbes dessins des enfants de l'école", explique André Barlatier.

Les habitants de Saint-Agnan-en-Vercors semblent apprécier. Ils sont déjà nombreux à être venus voir la "cabine aux livres" depuis sa mise en place dimanche dernier. Cette bibliothèque partagée a été inaugurée ce samedi 3 juin.