Saint-Agnant-Près-Crocq : le maire dénonce la vétusté du réseau téléphonique

A Saint-Agnant-Près-Crocq, les habitants se sont habitués aux coupures de téléphones et aux accès internet qui rament. Jean-Christophe Chaussat tient l'une des rares entreprises basées sur la commune de Saint-Agnant-Près-Crocq. Il répare du matériel agricole. Pour contacter son garage, les clients n'ont qu'une seule option : appeler sur le téléphone fixe de l'entreprise. "Ici, les portables n'ont pas de réseau", affirme-t-il. La connexion internet du garage laisse à désirer elle aussi. "Si je dois commander une pièce de rechange, il ne faut pas être pressé", reconnait le garagiste.

Le maire, Jean-Paul Welzer, assure que le réseau téléphonique et l'accès à internet se dégradent depuis plusieurs années. Au bord des chemins, les nombreux fils qui traînent dans les fossés semblent lui donner raison: " C'est comme ça depuis l'automne dernier. Nous avons eu un épisode neigeux assez prononcé", se souvient l'élu. Jean-Paul Welzer assure avoir prévenu l'opérateur Orange afin que celui-ci vienne réparer les lignes téléphoniques endommagées. Mais l'opérateur tarde à intervenir. " _Ils sont venus constater les dégât_s, affirme le maire, mais ils ont estimé qu'il fallait reprendre toute la ligne et ils ont ajouté que la fibre arriverait bientôt".

Les élus du conseil municipal ont décidé de relever eux-mêmes certaines lignes téléphoniques afin de rétablir le téléphone a une partie des habitants. "On a réparé comme ça des dizaines de mètres", assure l'élu.

Jean-Paul Welzer croit comprendre pour quelle raison l'opérateur Orange n'est pas encore intervenu. "Je pense que c'est uniquement une histoire de sous".

On a l'impression qu'ici en Creuse, et peut-être encore plus dans le sud-Creusois, on ne fait plus tout à fait partie de cette devise qui veut que la République soit une et indivisible et que chaque citoyen ait les mêmes droits."