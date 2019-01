Saint-Agrève : un des trois médecins généralistes quitte la commune

Le premier mars prochain, il n'y aura plus que deux médecins généralistes à Saint-Agrève. La commune et les villages alentours comptent un peu moins de 4.000 habitants.

Saint-Agrève, France

La population du plateau de Saint-Agrève est inquiète. Où va-t-elle aller se faire soigner ? Il y a bien des médecins au Cheylard, à Annonay ou au Puy-en-Velay, mais c'est parfois très loin et très compliqué en hiver. Les habitants savent très bien que les deux médecins restants à Saint-Agrève ne pourront pas absorber la patientèle de leur confrère.

Et pourtant le docteur Herdt consulte toujours

Parmi les deux médecins généralistes restants, il y a le docteur Louis Herdt, 86 ans. Il a commencé à exercer à Saint-Agrève en 1970 et n'a jamais cessé. Il reconnaît qu'aujourd'hui il travaille à son rythme mais il continue à consulter et à assurer les gardes. Car sur le plateau les médecins travaillent aussi avec les pompiers et assurent les gardes du SAMU.

Il sera impossible d'assurer les gardes à deux explique le docteur Herdt.

A 86 ans, le docteur Herdt a réduit sa journée de travail. Le docteur Goselin a un peu moins de 60 ans et sa patientèle est déjà importante. Il ne pourra pas prendre de patient supplémentaire.

L'intercommunalité pourrait salarier un médecin

Le maire de Saint-Agrève Maurice Weiss aimerait comme beaucoup ici voir un nouveau médecin généraliste s'installer. Mais il n'y a pas de candidat jusqu'à maintenant. C'est pourquoi il envisage de salarier un médecin. La communauté de communes pourrait prendre en charge un médecin. Pour les gardes, Maurice Weiss pense faire appel à ses voisins. Dans le département de Haute-Loire, les médecins généralistes du Chambon-sur-Lignon, du Mazet-Saint-Voy ou encore de Tence se sont organisés pour assurer les gardes. Pourquoi ne pas étendre le territoire à Saint-Agrève ? Ce sont ces idées qu'il veut soumettre à l'agence régionale de santé qu'il va rencontrer ce mercredi après-midi avec les acteurs de la santé et des urgences.