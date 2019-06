Saint-Aignan-sur-Roë : une pétition pour soutenir les Petites Soeurs de Marie évincées par le Vatican

Saint-Aignan-sur-Roë, France

Elles sont retournées à la vie civile depuis le 23 mai. Trente-quatre Petites sœurs de Marie, dont une partie vit en Mayenne, à Saint-Aignan-sur-Roë, viennent d'être relevées de leurs vœux par le Vatican.

L'issue d'un différend de deux ans avec la hiérarchie ecclésiastique : "vous le savez, depuis deux ans, nous traversons des difficultés avec les autorités ecclésiastiques : des difficultés qui trouvent leur origine dans un différend avec l’évêque de Laval, celui-ci voulant imposer la scission des associations de gestion des EHPAD qui avaient pourtant fusionné en 2014, avec ses encouragements, pour mieux répondre aux défis actuels. Après avoir tenté de trouver maintes et maintes fois une voie de dialogue avec Rome, après avoir offert des solutions d’apaisement, aucun accord n’ayant pu être trouvé, les autorités romaines chargées de la Vie Consacrée viennent de faire le choix de nous relever de nos vœux religieux. Nous en sommes profondément meurtries et demeurons douloureusement surprises que Rome ait préféré faire droit à cette demande plutôt que d’accéder aux solutions d’apaisement que nous avions proposées et qui étaient à notre portée" ont écrit les Petites Soeurs du Sud-Mayenne.

Une association de soutien a été créée et a lancé une pétition. Elle affirme avoir déjà recueilli plus de 4.000 signatures : "Courage mes sœurs, courage", "Prières et soutien inconditionnel", "La persécution de votre foi est inexplicable", "je soutiens les Petites sœurs de Marie. Trouvez-vous opportun à notre époque où les catholiques sont tellement attaqués d'amener de la zizanie qui va encore nous dévaluer", voilà quelques exemples de messages laissés sur le site de l'association.