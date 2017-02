A Saint Allouestre, Morbihan, "L'Indigo", un commerce pour redonner des couleurs à la commune

Saint Allouestre, 632 habitants, près de Locminé, dans le Morbihan, n'avait plus de commerce depuis 2 ans. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Elisabeth Carmen, ancienne secrétaire comptable, ouvre une nouvelle enseigne : café, tabac, épicerie et dépôt de pain. Essentiel pour la vie locale.

Depuis deux ans ne subsistait que le dépôt de pain à Saint Allouestre, un village situé au bord de la 4 voies entre Lorient et Ploërmel. Et encore ce pain, apporté par le boulanger d'une commune voisine, était vendu quotidiennement à tour de rôle par les élus !

Elisabeth Carmen avec le maire de Saint Allouestre, Gérard Leroy © Radio France - François Rivaud

La commune a donc lancé un appel d'offres. Reçu une dizaine de candidatures et retenu celle d'Elisabeth Carmen, ancienne secrétaire comptable au chômage, à la recherche d'une nouvelle vie professionnelle.

L'affaire s'est réglée en 3 mois. Elisabeth est arrivée en fin d'année dernière et a préparé le futur commerce et effectué quelques stages de formation.

Ouvert le dimanche.

"L'Indigo" est ouvert tous les jours, sauf le jeudi. Le dimanche, Elisabeth ouvrira à 17 heures pour accueillir les joueurs du club de foot local et les supporters. "Cela tombe bien, dit -elle, j'adore le foot". Un tableau de résultats est installé au mur, côté bar.

Le panneau pour les résultats de foot du dimanche © Radio France - François Rivaud

L'épicerie avec des produits "de dépannage" © Radio France - François Rivaud

Pour l'épicerie, "c'est plutôt du dépannage". Mais l'objectif le plus important dans ce projet est de redonner vie au centre bourg, traversé quotidiennement par 1700 véhicules mais par un nombre infime de piétons. C'est normal, jusque là il n y avait rien pour retenir le client éventuel.

Côté bar, 50 places assises © Radio France - François Rivaud

Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule : un restaurant doit ouvrir de l'autre côté de la place le 7 mars.