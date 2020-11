Saint-Amand-Montrond : la gendarmerie dissout une manifestation ésotérique

Le rassemblement avait été organisé sur internet, un message pour le moins ésotérique pour libérer le cœur de la France, "sous emprise obscure !" Et un rendez-vous à 11h11, le 11 novembre devant la pyramide de la cité de l'or de St-Amand-Montrond. Une trentaine de magiciens en puissance, comme ils se définissent, se sont présentés, 26 ont donc été verbalisés par les gendarmes et une personne placée en garde à vue pendant une journée, elle sera convoquée en justice en février prochain. " Vingt personnes qui viennent pour retrouver je ne sais quelle intention divine, sur ce lieu, nous devions l'interdire " explique le préfet du Cher, Jean-Christophe Bouvier. " Au même titre que les autres rassemblements.."

Le préfet du Cher, Jean-Christophe Bouvier. © Radio France - Michel Benoit

Continuer l'effort contre le Covid

Jean-Christophe Bouvier qui rappelle l'interdiction des prières de rues que certains fidèles voulaient organiser devant les mosquées puisqu'il n'est plus possible d'y organiser de prêches, au même titre que les messes le dimanche pour les catholiques. Pour Jean-Christophe Bouvier, il faut continuer l'effort contre le Covid, notamment dans le Cher, "Il y a effectivement un agacement qu'on retrouve en particulier dans les campagnes compte-tenu des difficultés à s'approvisionner. On n'a plus accès à tous les rayons en grande surface. Tout cet agacement est compréhensible. Pour autant, le Cher est un département très touché avec un taux d'incidence énorme. Il faut absolument inverser la courbe. Donc, ces contraintes là et notamment l'interdiction de se rassembler à plus de six personnes, doivent s'imposer à tous. Et de manière raisonnable. C'est là, l'enjeu." La préfecture qui menace de sévir auprès des grandes surfaces qui ne ferment pas toutes leurs rayons non essentiels.