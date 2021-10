Saint-Amand-Montrond : la ville met en vente une maison pour 1 euro

Cette contrepartie, c'est de réhabiliter totalement cette maison de 90 m2 et de l'habiter cinq ans au moins. Travaux estimés entre 90.000 et 150.000 euros. Vous pouvez candidater pour l'acquérir du 1er novembre au 31 décembre. Le nouveau propriétaire sera désigné en février.

Est-ce une bonne affaire ? En tout cas, cela peut sembler aguichant. Cette maison est située à deux pas des commerces du centre ville. Pour un euro symbolique, cela peut valoir la peine, même s'il y aura un chantier à mener : " Il y aura des travaux à faire " concède Francis Blondieau, maire-adjoint à l'urbanisme et aux grands projets. " Soit tout faire en entreprise, jusqu'à la peinture des chambres, soit tout faire soi-même. Après tout, il y a des personnes qui sont bricoleuses. Ou alors faire seulement une partie des travaux par vous-même. Tout est possible. On a fait estimer la facture par un architecte et une entreprise multi-oeuvre. On arrive à un budget compris entre 90 et 150.000 euros, mais cela peut dépendre du choix que vous ferez d'avoir deux ou trois chambres, une ou deux salles de bain. C''est négociable en fonction du profil de la personne qui rachètera le bien. "

La mairie de St-Amand-Montrond (Cher) © Radio France - Michel Benoit

En outre, vous pourrez bénéficier d'une aide pouvant atteindre 50.000 euros. Une offre réservée aux primo-accédants. Il faudra débuter les travaux dans les six mois et les terminer en deux ans. Vous devrez habiter la maison au moins cinq ans. La ville espère ainsi limiter la dégradation de certains logements tout en faisant revenir des propriétaires dans le centre de la cité : " Nous avons quand même beaucoup de biens privés qui sont malheureusement vacants " regrette Francis Blondieau. " On veut tout entreprendre pour faire en sorte que ce centre-ville se repeuple. Un logement vide, il va de dégrader avec le temps jusqu'à devenir inutilisable. Il faut enrayer cette tendance, sachant qu'il ne reste que très peu de terrains constructibles pour des pavillons avec jardins à St-Amand." Si le test est concluant, la ville espère ainsi sauver d'autres biens vacants, ce qu'on appelle les maisons sans maître et éviter l'apparition de verrues.