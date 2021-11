Saint-Amand-Montrond : les étudiants en médecine sont choyés

Ces étudiants devront notamment revenir pour un stage de cinq jours dans l'amandois en avril. Le Pays Berry / Saint-Amandois a donc voulu marquer le coup ce lundi matin en les invitant à une réunion d'information, histoire de leur démontrer qu'ils ne seraient pas malheureux s'ils faisaient le choix de venir travailler ici, en plein désert médical. C'est sûr, on part de loin. Emma et Ludmila ont vécu un peu comme une punition de devoir faire leur stage du côté de St-Amand-Montrond : " On n'était pas très heureuses d'être ici, mais on voit qu'on est bien accueillies et cela nous rassure beaucoup." Un café d'accueil, le repas offert par le député et des intervenants pour expliquer la réalité du terrain. A St-Amand-Montrond, deux ou trois médecins partiront en retraite l'année prochaine, sur sept au total : " On a certes une désertification des praticiens de soin, mais on n'a pas une désertification des pratiques de santé " insiste Véronique Galpin, animatrice du contrat local de santé. " Le message que j'ai à leur délivrer, c'est d'inventer les pratiques de demain. Et inventez-les en interprofessionnel. Il va falloir par exemple transformer les mentalités par rapport à la prise en charge de sa propre santé. On ne peut pas accepter que les gens voient un médecin quand il faut déjà les réparer. Il faut notamment développer les politiques de prévention puisqu'on manque de professionnels. "

Louis Cosyns, président du pays Berry / Amandois © Radio France - Michel Benoit

Bientôt, une maison de santé pluridisciplinaire ouvrira à St-Amand. Il y en a déjà à Levet, Chateaumeillant et Culan. Louis Cosyns, président du Pays Berry / St-Amandois, mise aussi sur la télémédecine : " Avec notamment des télécabines qui permettent de faire du renouvellement d'ordonnance. La ville de St-Amand-Montrond en a plusieurs en projet. C'est un complément qui peut permettre de désengorger les urgences ou les cabinets de médecin, même si cela ne suffira pas. " Une communauté professionnelle territoriale de santé vient de se créer à St-Amand. Elle pourra aussi mettre en oeuvre certaines initiatives. Karine Gambade, médecin généraliste, en est la présidente : " A la base, je viens de région parisienne et très franchement, la qualité de vie ici est exceptionnelle. Les maisons sont peu chères. Pour élever des enfants, c'est super. On connait bien les gens et on peut donc avoir un lien social plus important. Et comme on est amené à à prendre en charge beaucoup de choses par rapport à nos patients. C'est très valorisant et cela permet de progresser. On a encore des urgences à l'hôpital. On a un scanner et récemment une IRM est arrivée, donc le plateau technique existe, mais il faut impérativement sauver ces hôpitaux de proximité. C'est vrai qu'on y manque quand même cruellement d'infirmiers ou de professionnels et les pouvoirs publics doivent en prendre conscience. "

Les étudiants en médecine reviendront en avril pour un stage de cinq jours. © Radio France - Michel Benoit

Mais ce ne sont pas les conditions d'exercice professionnel qui effraient Emma et Ludmila pour venir s'installer en zone rurale : " On n'a pas envie de s'isoler, de s'excentrer, surtout après douze ans d'études où on a peu profité de la vie car ces études sont très exigeantes. On veut aller dans une grande ville où ça bouge et faire de nombreuses activités." Une réflexion qui évoluera peut-être. Les deux étudiantes ne sont qu'en troisième année de médecine et ne songent pas encore à leur installation.