Saint-Amand-Montrond : les habitants bientôt consultés sur l'avenir de leur ville

Dans le Cher, la ville de Saint-Amand-Montrond va demander leur avis à ses habitants sur le programme de revitalisation du centre-ville. Le 15 janvier, sur le marché de la commune, des urbanistes recueilleront les impressions que les Saint-Amandois ont de leur ville, différents scénarios seront ensuite présentés dans une exposition publique.

Là encore, les habitants pourront se prononcer, avant que les propositions ne soient définies pour le mois de septembre. De gros investissements sont prévus et la mairie veut se fixer un programme à 10 ans. La ville de Saint-Amand-Montrond émarge sur deux dispositifs : Petites villes de demain, et le Programme de revitalisation du territoire.

Geoffroy Contat, adjoint au maire de St-Amand-Montrond. © Radio France - Michel Benoit

20 millions d'euros investis

Au bas mot, 20 millions d'euros seront investis dans ces projets et la mairie a besoin de planifier tout cela. C'est le but de cette étude et des propositions qui seront faites. "L'objectif, c'est d'avoir de la visibilité pour construire le financement de ces projets" explique Geoffroy Cantat, adjoint au maire. "On nous parle souvent de la vacance commerciale, mais il ne faut pas oublier que le commerce ne fonctionne que si le reste fonctionne aussi, et cela souvent, on ne le voit pas. On ne le voit plus. Par exemple, la qualité de l'habitat. Pourquoi les gens n'habitent plus en centre-ville. Nous avons par exemple pas mal de projets liés au tourisme et cette étude va nous permettre de définir comment les intégrer dans la revitalisation du centre ville."

La vacance commerciale est encore forte dans le centre de St-Amand-Montrond, même si la situation s'améliore © Radio France - Michel Benoit

Une population qui a cessé de baisser

La place de la République sera réhabilitée, et tout le centre-ville repensé. La bonne nouvelle c'est que Saint-Amand-Montrond a enfin stoppé sa baisse de population. Elle a gagné près de 250 habitants lors du dernier recensement. "On n'a pas encore retrouvé la barre des 10.000 habitants," constate Geoffroy Cantat. "Mais, on a inversé la courbe. c'est important. Et le covid n'en est pas la seule raison. On voit des familles revenir à Saint-Amand car elles veulent retrouver des services de proximité, après avoir trouvé acquéreur pour leur maison à la campagne. C'est intéressant car cela veut dire qu'elles ont un vrai projet de vie ici. On voit bien sûr des Parisiens arriver mais aussi des gens du sud, de la région de Lyon par exemple."

Saint-Amand-Montrond compte 9.770 habitants, on est encore loin des presque 12.000 habitants de 2008.