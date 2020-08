Saint-Amand-Montrond : les Parisiens s'intéressent aux maisons du Boischaut

La région de Saint-Amand-Montrond est à deux heures et demi de Paris, par l'A71, et certains Parisiens ont bien l'intention de poursuivre le télétravail à la rentrée. Ils peuvent donc s'éloigner de la capitale si on en croit Olivier Niger, responsables des agences " L'immobilier Autrement " de St-Amand-Montrond et Meaulnes : "Ces derniers temps, je n'ai pas vendu une seule maison en dessous de 250.000 euros. A part une vente avec des Suisses, 100 % de mes ventes depuis le mois de juin ont été réalisées avec des clients Parisiens. C'est un effet du confinement. Certains mettaient quatre heures pour faire leurs courses et ils ne veulent plus revivre cela. Ils ont été traumatisés. Ils viennent donc avec femme et enfants. Ils ont un pouvoir d'achat au moins deux à trois fois plus élevé qu'ici. On a même vendu des châteaux, dont une demeure à plus d'un million d'euros. Ils veulent être au calme et si possible, pas trop de voisins."

Olivier Niger, responsable des agences l'Immobilier Autrement © Radio France - Michel Benoit

Maison avec piscine et surtout, critère incontournable, la place pour un bureau... et internet pour le télétravail. Cet autre agent, Richard Gravier (agence Orpi) tempère cependant les choses : c'est surtout de la résidence secondaire que recherchent ces clients parisiens.

Richard Gravier, directeur de l'agence Orpi de St-Amand-Montrond © Radio France - Michel Benoit

Des prix qui restent stables pour le moment

Tous ne sont pas prêts à franchir le pas en quittant Paris. Ils s'ajoutent à la clientèle des nouveaux retraités, déjà habituelle dans le Boischaut : "Cela ne dope pas les prix pour le moment. En revanche, il est indéniable que le nombre de ventes a augmenté. On a fait un très bon mois de juin, juillet et août également. J'ai étoffé mon équipe et le ratio par commercial est plus élevé que l'an dernier." Cet excellent été permettra de rattraper les deux mois d'inactivité durant le confinement.