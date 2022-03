Saint-Amand-Montrond : un mois pour apprendre à être parent

On le sait, la petite enfance est essentielle pour bien grandir. Beaucoup de choses se jouent dans les 1000 premiers jours. D'où cette opération à destination des parents, des enfants et des professionnels de l'enfance dans la région de St-Amand-Montrond et de Dun sur Auron.

Tout au long du mois de mars, des ateliers, sont organisés pour mieux appréhender ces 1000 premiers jours de l'existence : du quatrième mois de grossesse jusqu'au deux ans de l'enfant. L'idée est d'appeler les parents à la vigilance et à adopter les bons comportements pour améliorer la relation avec leur enfant : " Ces 1000 premiers jours portent en eux l'essence du bien grandir d'un enfant " témoigne Véronique Galpin, animatrice du contrat local de santé du Pays Berry St-Amandois. " On va avoir des thématiques comme la nutrition, comme les écrans, comme les problématiques environnementales. Par exemple, vous voulez faire le divin cadeau à votre enfant en aménageant sa chambre. Tout est neuf, il y a des odeurs de neuf. Vous respirez cela et vous dites c'est bien. Sauf que c'est pétri de produits chimiques de tous ordres. Sur l'alimentation, on sait très bien qu'il ne faut pas abuser des plats industriels, trop sucrés ou trop salés. Mieux vaut faire ses petits plats soi-même, notamment pour votre enfant, mais parfois c'est plus facile d'acheter tout-fait."

Mieux comprendre les réactions et le langage de notre enfant © Radio France - Michel Benoit

C'est toute la notion de parentalité qui est abordée de manière bien concrète avec des ateliers très variés : de la fabrication de produits cosmétiques aux compétences psychosociales pour bâtir une relation équilibrée avec son enfant dans un environnement sain. Apprendre à éviter les écueils comme de placer trop souvent son enfant devant un écran. Malheureusement, on n'apprend pas à être parent... Ces ateliers peuvent vous y aider : " On peut par exemple essayer d'apprendre à maîtriser son stress, à cacher son angoisse éventuelle car le sens premier d'un enfant, c'est de percevoir comment ses parents vont " détaille Karine Verhaeghe, documentaliste à la fédération des acteurs en promotion de la santé. " Pourquoi ne pas s'inscrire à des ateliers de méditation ? "

Le pays Berry Saint-Amandois a reçu une aide de 40.000 euros pour mener un mois d'initiative sur la parentalité. © Radio France - Michel Benoit

Angélique est assistante maternelle : elle garde cinq enfants chaque jour et cherche des réponses : " J'aimerais pouvoir accompagner davantage l'enfant pour qu'il puisse exprimer au mieux ce qu'il ressent. Qu'est-ce qui a pu le mettre en colère ou pourquoi il est triste et que cela ne le freine pas toute sa journée." Des techniques existent, des supports, des jeux également pour progresser dans la relation parent-enfant : " On peut prendre par exemple le jeu totem " recommande Anaïs Lamy, diététicienne. " Il nous aide à travailler sur les qualités que l'on a en nous en tant que parent, ou alors chez votre enfant. Trop, on pointe dans notre société les défauts mais on ne met pas en valeur les qualités qui peuvent nous faire avancer en nous donnant confiance. " Le plus important étant de toujours garder le lien avec son enfant. Infos et calendrier ici.