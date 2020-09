Saint-Amand-Montrond va célébrer le sacre de Julian Alaphilippe, quand le contexte sanitaire le permettra

Saint-Amand-Montrond veut fêter dignement son champion. Au lendemain du sacre de Julian Alaphilippe au championnat du monde de cyclisme sur route, la ville natale du coureur annonce vouloir organiser une grande cérémonie : "J'ai reçu énormément d'appels suite au résultat, ç'aurait dû être une fête comme une coupe du monde à Saint-Amand. Mais crise sanitaire oblige, on va être obligés d'attendre", explique le maire, Emmanuel Riotte.

"Il faut que ce soit comme une coupe du monde de foot"

"L'intérêt, c'est de pouvoir réunir les Saint-Amandois pour pouvoir accueillir Julian Alaphilippe et fêter ça dignement", assure celui qui a été élu au mois de mars dernier. "Si c'est pour n'inviter que certaines personnes, moi ça ne m'intéresse pas. Il faut que ce soit comme une coupe du monde de football à Saint-Amand, où tout le monde est dans la rue. Donc on fera peut-être ça quand on y verra plus clair, peut-être au printemps", espère Emmanuel Riotte.

Julian Alaphilippe c'est notre ambassadeur, on ne peut pas avoir une plus belle publicité au monde

Julian Alaphilippe, pour le maire, c'est le meilleur ambassadeur que la ville pouvait espérer. Le coureur a beau avoir déménagé à Montluçon dans son enfance, on l'a toujours croisé dans les rues de Saint-Amand, assure l'ancien maire de la ville Thierry Vinçon : "Vers 10, 11 ans, il partait de Commentry près de Montluçon, où il habitait, pour rejoindre Saint-Amand à vélo pour aller chez son cousin, 50 bornes allez, 50 bornes retour !".

L'ex-maire de Saint-Amand-Montrond, Thierry Vinçon. - T. V.

Pas de festivités à Montluçon, l'autre ville de Julian Alaphilippe

D'ailleurs, ça irrite toujours un peu Emmanuel Riotte, quand on présente Julian Alaphilippe comme le petit gars de l'Allier : "Il l'est un peu ! Mais il est né à Saint-Amand-Montrond, d'ailleurs sur son passeport c'est marqué Saint-Amand !", rigole le maire : "C'est normal qu'on se le tire un peu par les bras chacun, on n'a qu'à dire maintenant que c'est notre Français champion du monde". Pour l'instant seul Saint-Amand-Montrond a prévu une fête pour son champion, et pas la mairie de Montluçon.