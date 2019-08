Une marche pour récolter des fonds pour Maxime, atteint de paralysie cérébrale, fait étape à Saint-Amand-Montrond

Une marche solidaire fait étape à Saint-Amand-Montrond, ce jeudi. L'initiative vise à récolter des fonds pour aider Maxime, 21 ans, atteint d'infirmité motrice cérébrale. Les "marcheurs" sont partis de Clermont-Ferrand, et vont rallier Vierzon.

Saint-Amand-Montrond, France

Un groupe d'une petite dizaine de marcheurs fait escale à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, ce jeudi 15 août. Certaines d'entre elles sont parties de Clermont-Ferrand il y a quelques jours, et vont aller jusqu'à Vierzon. Objectif : récolter des fonds pour Maxime, 21 ans, qui souffre d'infirmité motrice cérébrale. Le jeune homme suit des thérapies en Bretagne et à Barcelone. Des thérapies coûteuses, puisqu'une session à Barcelone coûte environ 5000 euros, entre hébergement, les soins, et le voyage, selon Jean Luc Léger, initiateur de la marche. L'association Maxou Pas à Pas s'est montée pour venir en aide à Maxime sur le plan financier. L'intégralité de la somme récoltée durant la marche lui sera reversée. Pour le moment, près de 450 euros ont été réunis.

Prochaine étape : Saint-Florent-sur-Cher. Arrivée prévue à Vierzon ce samedi.

Une cagnotte est mise en ligne, pour soutenir Maxime. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien suivant.