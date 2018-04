Un exercice de sécurité civile se déroule ce jeudi matin sur le site classé Socagra à Saint-Antoine-du-Rocher, un site de stockage de produits agropharmaceutiques et de semences. Une sirène d'alerte va retentir entre 9h et 10h.

Si vous habitez à côté du Site Socagra à Saint-Antoine du Rocher au nord de Tours, vous entendrez sans doute les sirènes d'alerte ce jeudi entre 9h et 10h. La population résidant dans un périmètre de 350 m autour du site de stockage de produits agropharmaceutiques et de semences, sont invités à participer à cet exercice en se mettant momentanément à l'abri à compter du déclenchement des sirènes. Les hameaux concernés sont : le chêne Baudet, la Saulaye et Bel Air. Il n'y aura pas de secours ou de forces de l'ordre près du site pendant l'exercice. Toutefois, la circulation peut être perturbée aux alentours du site pendant l'exercice, avec mise en place de barrières.

Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la directive européenne Séveso 2 qui impose un PPI (Plan Particulier d'Intervention) pour les installations classées. il permet de tester les procédures d'alerte et la remontée d'information auprès des populations.