Dordogne : jugée pour diffamation, la maire de Saint-Astier estime que l'on veut la "museler"

Le jugement sera rendu le 11 janvier dans l’affaire de diffamation présumée opposant Elisabeth Marty et son opposant Daniel Benoist. Ce lundi, la maire de Saint-Astier était citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Périgueux pour diffamation et injures publiques à l’initiative de son adversaire des dernières élections le socialiste Daniel Benoist et des membres de sa liste « Saint Astier autrement ». Ils ont saisi la justice suite à la diffusion d’un tract de la maire sortante juste avant la fin de la campagne des municipales…

Tract auquel les concurrents d’Elisabeth Marty n’avaient pas eu le temps de répondre, ce qui a d’ailleurs entraîné l’annulation de l’élection à Saint Astier devant le tribunal administratif. La maire sortante a fait appel devant le conseil d’Etat. Mais ce lundi, c’était bien le volet pénal, pour diffamation qui était jugé.

Pour Daniel Benoist, cette procédure n’a rien d’une vengeance ou d’une stratégie. Le candidat socialiste aux dernières élections à Saint-Astier dit agir uniquement pour que ce genre de procédé ne se reproduise plus dans sa commune ou ailleurs :

"On attend que ce tract qui a été distribué la veille de l’élection soit condamné. Parce que c’est des procédés qui n’ont pas lieu d’être à Saint-Astier ou ailleurs. Ce n'est pas digne et ce n'est pas responsable d’élus de diffuser de telles info calomnieuses qui n’ont qu'une visée : c’est une manœuvre par rapport aux élections. Le tribunal administratif a reconnu que ce tract a altéré le résultat du scrutin. Cela nécessite donc de nouvelles élections. Ce tract est diffamant tout simplement parce que très clairement la personne qui ne me connait pas ni mes colistiers arrive à une conclusion simple c’est de dire qu'en face de Madame Marty il y a des gens incompétents irresponsables et en plus malhonnêtes. A la lecture de ce tract il n’y a pas d’autres conclusions que l’on peut faire. Et de fait, il est évident que petit un, en plus d‘être diffamatoire à notre encontre et injurieux, il a forcément une incidence sur le scrutin. Et on attend de la justice qu’elle condamne ce type de procédé. Pour que ce type de procédé n’ait plus court en matière de vie publique en matière électorale. Donc ce que l’on attend c’est que d’une part Madame Marty, comme elle sera candidate à de nouvelles élections ne serait ce que pour les départementales, ne se livre plus à ce genre d’attaques gratuites et à des manœuvres grossières, et que d’autres candidats qui pourraient sur d’autres territoires en voyant que cela a marché ailleurs ne se livrent pas non plus à ce genre de pratiques" argumente Daniel Benoist.

Elisabeth Marty estime de son côté qu’elle n’a jamais diffamé quiconque et qu’elle n’a fait qu’user de sa liberté d’expression. "Je suis un peu affligée d’être ici, présente devant vous tous par le biais d’une citation directe. Parce que depuis 2014 l’équipe et moi on essaye de diriger la commune déjà dans des contraintes très très compliquées, financièrement, des agressions verbales régulières sur les réseaux sociaux, et puis je pense que la crise sanitaire a finit de mettre la cerise sur le gâteau avec une élection municipale qui a duré pratiquement 10 mois. Et donc au-delà de toute cela il y a deux choses qui m’interpellent dans ce dossier. La première : c’est que l’on se permette d’accuser deux de mes colistiers alors que l’on sait très bien que dans les campagnes électorales seuls les candidats têtes de liste valident les documents puisqu’il est question d’un tract. Et puis au-delà de cela, c’est le 96.000 euros de dommages et intérêts qui sont réclamés. Moi je me questionne, je pense que c’est une façon détournée de vouloir me museler, de vouloir m’assécher financièrement puisque cet argent, c’est nous même qui payons, donc c’est une façon détournée de vouloir nous assécher et de vouloir nous museler. D’être sûrs de pouvoir nous freiner dans notre élan de gestion municipale. Dans la vie il ne faut jamais avoir de regret. Si en politique on ne peut plus dire les choses... Je pense que les électeurs nous font confiance et nous portent pour que l’on dise les choses. Si on ne peut plus dire les choses alors à quoi servent les campagnes électorales ? Et puis je me dis la liberté d’expression, où est-elle ?" explique Elisabeth Marty.

L’avocat d’Elisabeth Marty a demandé la relaxe pour sa cliente et ses deux co-prévenus. Le jugement sera rendu le 11 janvier 2021.