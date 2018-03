Normandie, France

La mairie de Saint-Aubin-Épinay croise les doigts pour obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Le mardi 6 mars 2018, une nouvelle commission doit se réunir pour reconnaître de nouvelles communes en état de catastrophe naturelle, dont Saint-Aubin-Épinay.

La commune n'a pas pu l'obtenir lors de la première fournée parce qu'il y aurait eu des ruissellements et non un débordement à l'origine des inondations. Après la crue de la Seine en Janvier, le village s'était retrouvé sous l'eau, avec parfois un mètre d'eau dans les rues, plus de 30 cm dans les maisons. Le village d'à côté, Saint-Léger-du-Bourg-Denis a été reconnu en état de catastrophe naturelle.

Jacques fait encore tourner les assécheurs chez lui pour se débarrasser de l'humidité dans les murs de sa maison à Saint-Aubin-Épinay © Radio France - Marion Aquilina

Benoît Anquetin est le maire de Saint-Aubin-Épinay. Il est très déçu, il explique que l'état de catastrophe naturelle a directement des conséquences sur les indemnisations des sinistrés : " Certains seront plus ou moins indemnisés. _Par exemple, un assureur a dit à un habitant 'Je ne démonte pas votre cuisine ça va coûter trop cher'. En revanche, si ça passe en catastrophe naturelle, il démonte tout et il refait tout_."