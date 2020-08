Saint-Aubin-sur-Mer : la police municipale vérifie l'application du port du masque sur la digue

En arrivant devant la barrière, qui comporte un panneau "port du masque obligatoire", la plupart des passants sortent le masque du sac et l'enfilent. Mais certains touristes ne sont pas encore au courant

"Sur les marchés on le savait mais ici non on ne le savait pas. J'ai toujours le masque avec moi mais là comme il y avait la distanciation physique on ne pensait pas qu'il était obligatoire. Là il n'y a pas trop de monde donc on peut respecter les gestes barrière", précise Corine, une touriste parisienne.

La digue est plutôt étroite et très fréquentée à l'heure de la sortie de plage ou les week-end, la mairie a donc jugé qu'il fallait rendre obligatoire le port du masque sur cette portion.

"On sait que les cas repartent à la hausse en Bretagne, en Mayenne et aussi dans le Calvados donc on ne voulait pas attendre que les cas arrivent en nombre à Saint Aubin pour réagir et mettre la mesure en place dans cette rue où il est peut être plus difficile de maintenir les distances", explique Elise Mackoviac, adjointe au maire de Saint-Aubin-sur-Mer.

La plupart des personnes ont un masque sur eux

Quand Cédric Alais, policier municipal, vient voir les vacanciers pour leur demander de mettre le masque, la plupart en sortent un de leur poche. La plupart acceptent de bon gré, seules deux personnes ont manifesté leur mécontentement face à la mesure.

"Peut-être qu'ils n'en pensent pas moins mais en tout cas ils mettent le masque. On a ceux aussi qui nous voient de loin et qui sortent leurs masques, c'est un peu comme l'interdiction de traverser cette rue à vélo, dès que les gens nous aperçoivent ils continuent à pied. C'est pour ça qu'il faut rester vigilants et faire de la prévention" raconte t'il.

Pour le moment, les policiers n'ont pas verbalisé puisqu'il s'agit surtout d'une opération de prévention.

"ça fait peu de temps que cette mesure est en place et on est conscients que tous les gens ne sont pas au courants. Donc si on voit quelqu'un sans masque on lui rappelle et s'il n'en a pas on l'invite à faire un détour par la plage ou les rues adjacentes. On va mettre une amende uniquement si la personne essaye de nous prendre pour des imbéciles", explique Cédric Allais.

La mesure reste en majorité acceptée par les touristes et les locaux. Même les joggeurs, pour qui le port du masque est difficile pendant le footing s'adaptent en changeant pour la plupart d'itinéraire.