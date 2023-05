Saint-Avertin : le championnat du monde de Baby-foot bat son plein

Les championnats du monde de baby-foot ont lieu depuis jeudi au gymnase des Onzes Arpents à Saint-Avertin. Les matchs sont accessibles au public gratuitement. Avec autour de 500 participants, dès l'entrée dans le gymnase, ça bouillonne.

ⓘ Publicité

La température monte de quelques degrés, des centaines de poignées s'activent. Bruyant et très impressionnant pour Sunny, joueur de Béziers, "quand tu entres là dedans, il y a de la pression. Quand il y a plus de 80 baby. Plus de 400 personnes…."

Tous les joueurs ont un maillot avec le nom de leur club ou leur nationalité. Dans ce gymnase, on est face à des sportifs. A la fin d'un match, certains ont même la serviette autour du cou. Clémentine est une joueuse de Toulouse, elle milite pour la reconnaissance du baby-foot comme un "vrai" sport. "On regroupe absolument tous les éléments du sport, la technique, la stratégie, l'entraînement et même ça ne se voit peut-être pas vraiment, mais de l'endurance et ça nous permet de se considérer comme des sportifs."

loading

Une compétition internationale

A Saint-Avertin, il y a des joueurs du monde entier. Ronnie vient d'Allemagne, à côté de Stuttgart. Le football de table, c'est un peu plus qu'un hobby pour lui. "Ça fait plus de 20 ans que j'en fais et je vais à des tournois internationaux à peu près 10 à 15 fois par an. Donc je joue plutôt bien et les balles vont comme je le veux", s'amuse-t-il*.*

Attention, ici, on oublie les techniques de bar. Essayez plutôt le "Snake" : faites glisser la poignet de votre poignet vers la main. Spécialité de Dave venu spécialement de Londres, "ça va plus vite et c'est un tir autorisé parce que ça ne fait pas plus de 360 degrés." En effet, ici les règles sont strictes : vos petits joueurs de foot ne peuvent pas faire un tour complet (donc on oublie la roulette!).

D'ailleurs Dave confie que les Français et les Danois sont certainement les meilleurs de cette compétition. Lors du reportage, France Bleu Touraine a assisté au Crunch du baby-foot : France-Angleterre. Résultat ? Macth nul.

Au terme de quatre jours de compétition internationale, tous les joueurs rêvent discrètement des Jeux olympiques. Il y a plus de dix ans, un dossier de candidature avait même été déposé pour Paris 2024.

loading