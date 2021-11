Saint-Avold : 90 jaunes de retour sur le rond-point pour les trois ans du mouvement

"Aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a du mal à finir les fins de mois, ironise Raymond, Gilet Jaune de la première heure à Saint-Avold. C'est qu'on a du mal à terminer les débuts de mois." Ce samedi, il était présent, avec 90 autres Gilets Jaunes, au rond-point de Saint-Avold, pour fêter l'anniversaire des trois ans du mouvement. Ils ont ensuite manifesté dans les rues de la ville.

Ce n'est pas normal que, dans notre pays, avec des fois deux salaires dans un même foyer, on ne s'en sorte pas.

Mais lui, le rond-point, il ne l'a jamais quitté. "Avec d'autres Gilets Jaunes, on est présent tous les samedis, raconte-t-il. Parce que ce n'est pas normal que, dans notre pays, avec des fois deux salaires dans un même foyer, on ne s'en sorte pas. Alors qu'il y a de l'évasion fiscale à tout-va. C'est pour ça que trois ans après, on est toujours là. Parce qu'il n'y a pas de justice fiscale et de justice sociale."

La hausse du carburant, les taxes... Mais aussi, le pass sanitaire et la vaccination obligatoire font partie des revendications de ces Gilets jaunes. "Oui, bien sûr, avec le Covid, nos revendications ont changé, explique Sabine. Mais ça fait beaucoup de bien d'être de retour. Bien sûr, on aimerait qu'on soit plus nombreux, mais c'est déjà bien". Nombreux sont ceux qui espèrent que le mouvement renaisse, à l'occasion de cet anniversaire.