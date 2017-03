Saint-Avold : la basilique Notre Dame de Bonsecours bientôt sauvée

Grâce à la générosité des donateurs, les travaux pour restaurer la basilique de Saint-Avold vont débuter le 27 mars.

Ils n’imaginaient pas un tel élan de solidarité et de générosité. Olivier Riboulot, prêtre de la paroisse de Saint Avold et Marie-Thérèse Hoen, présidente du conseil de fabrique sont en passe de réussir le pari lancé en juin 2016 : récolter suffisamment d’argent pour rénover la basilique Notre Dame de Bonsecours, dont la coupole menace de s’effondrer. Le résultat de l’appel aux dons est allé au-delà de leurs espérances : si le coût total des travaux est estimé à 1.5 millions d’euros, il en faut au moins 850.000 pour les opérations les plus urgentes. "Nous sommes à 650.000 euros récoltés, c’est formidable", se félicite le père Riboulot. Si bien que les travaux vont enfin pouvoir débuter. Le coup d’envoi du chantier sera donné le lundi 27 mars prochain.

Des dons de Moselle, d'Allemagne, de Belgique...

La municipalité de Saint-Avold a versé 100.000 euros, de même que la Fondation Total. Mais des dons affluent régulièrement, plus ou moins modestes, de paroissiens naboriens, d'habitants de Moselle "et même d’Allemagne, de Belgique, et de Guadeloupe", confie Marie-Thérèse Hoen, qui ne compte pas ses heures, ni les nombreux courriers envoyés. "On en est au moins à 500. C’est long, c’est lourd, mais quand il y a des retours, c’est un vrai plaisir". Des associations ont également organisé des événements pour collecter de l’argent.

Il y a vraiment un attachement à cette basilique. Au niveau de la foi et du patrimoine. La basilique c’est une des vitrines de Saint-Avold. Le père Olivier Riboulot

La coupole de la basilique de Saint-Avold menace de s'éffondrer © Radio France - Clément Lhuillier

Il reste du chemin avant d’atteindre la somme nécessaire pour boucler totalement le financement. La paroisse, propriétaire de la basilique, envisage donc d’avoir recours à l’emprunt. Mais les dons restent les bienvenus. Notre Dame de Bonsecours a plus que jamais encore besoin de l’aide de ses fidèles.

Renseignements : Marie-Thérèse Hoen 03.87.92.29.91. Les dons sont à adresser au presbytère de la paroisse, à l’ordre du conseil de fabrique, au 5 rue du Général de Gaulle, 57500 Saint-Avold.