Saint-Barthélémy-de-Vals : le facteur filme la route pour contrôler l'état de la chaussée

La filiale du groupe La Poste, Geoptis, propose grâce à une caméra embarquée de filmer la route lors de la tournée du facteur. Les images permettent de dresser un audit de l'état de la voirie. Pour la première fois dans la Drôme, cette innovation est utilisée à Saint-Barthélémy-de-Vals.

Une caméra qui suit la tournée du facteur. Voilà la drôle d'initiative lancée à Saint-Barthélémy-de-Vals, près de Saint-Vallier, dans la Drôme. Il s'agit d'un service proposée par le groupe La Poste afin de permettre à la commune de contrôler l'état de ses routes.

Des images envoyées et traitées au Mans

La caméra est installée sur le toit de l'utilitaire jaune de la Poste. Penchée à 80°C, elle filme la route pendant trois tournées de Sébastien, facteur qualité depuis neuf ans. "Ça ne change rien pendant notre tournée car le but est de balayer le même parcours. Il faut simplement ne pas dépasser 70 km/h", explique-t-il.

Au-delà de cette vitesse, les images récoltées par Geoptis, filiale du groupe La Poste, ne sont pas assez bonnes pour être traitées. "C'est la même chose temps de neige ou sur chaussée humide car le soleil se reflète", complète Julien Deniboire, ingénieur d'affaires chez Geoptis. Dans deux mois environ, il rendra un audit complet après analyse des images au Mans : "On va relever chaque dégradation en fonction de la position GPS et on va ensuite faire une cartographie".

Ce travail est une aide précieuse pour le maire de Saint-Barthélémy-de-Vals, Ludwig Montagne : "À l'heure actuelle nous n'avons pas d'audit précis des 45 km de voiries sur la commune. Cela va nous permettre d'avoir un plan d'action pour les prochaines années et de fixer les priorités sur l'entretien de la voirie".

Le coût de ce service proposée par le groupe La Poste est tenue confidentiel. Le service a déjà été proposée en Ardèche sur la commune de Joyeuse notamment. Au total, 350 communes, majoritairement rurales, ont bénéficié de cet audit des routes.