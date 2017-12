Ne prenez pas le volant après votre jour de l'an, des chauffeurs, des "Saint-Bernard" peuvent le faire pour vous. Partout en Bourgogne-Franche-Comté ils se proposent de vous ramener vous et votre voiture sain et sauf à la maison. Ce service est né à Dijon il y a tout juste deux mois.

Bourgogne Franche-Comté, France

Gaëtan Frisa, le co-concepteur de l'application Saint-Bernard habite Dijon et vient de Dole, la galère pour rentrer chez soi quand les transports en commun sont terminés il la connait bien ; "très clairement, après deux heures du matin, c'est très dur d'avoir un taxi quand on habite en dehors de Paris". Les services de VTC ne sont pas très répandus non plus dans la région, alors il y a deux ans il a décidé de créer une application qui vous ramène saint et sauf chez vous que vous habitiez le centre de Dijon ou le fin fond du Jura. Elle a été lancé le premier novembre dernier.

Pas besoin d'aller récupérer votre voiture le lendemain matin

Le concept est un peu différent des plateformes comme Uber, puisqu'ici, les chauffeurs viennent vous chercher et vous ramènent avec votre voiture, pas besoin donc d'aller la récupérer plus tard. Pour ça ils viennent à deux, le premier prend votre volant, le second vous suit avec sa propre voiture, et une fois leur course accomplie ils rentrent tous les deux ensemble.

Le parfait petit boulot d'étudiant pour Pierre et Lucie, un jeune couple de Dijonnais. "J'ai vu une annonce sur facebook, raconte Lucie, le site Saint-Bernard recherchait des conducteurs, de préférence des binômes, comme un couple par exemple, je nous ai tout de suite inscrits". Les chauffeurs doivent donner carte d'identité, permis de conduire et signer un contrat.

C'est Pierre qui prend votre volant, "je suis apprenti chauffeur routier alors j'ai l’habitude de changer toujours de véhicule", Lucie fait la voiture balais et les ramène tous les deux. Elle est payée plus puisqu'elle utilise sa propre voiture, comptez 26 euros de l'heure, Pierre lui gagne 22 euros. La course est facturée 1 euro et 10 centimes pour les passagers.