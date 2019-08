Saint-Berthevin: Lidl ouvrira bientôt ses portes le dimanche

Saint-Berthevin, France

D'ici deux semaines, il sera possible de faire ses courses au Lidl de Saint-Berthevin de 9h à 12h. En interrogeant les habitués du magasin, les avis sont mitigés. Pour certains la nouvelle est plutôt surprenante, surtout pour une ville comme Laval où les demandes ne sont pas si fortes; pour d'autres c'est une bonne nouvelle car cela permet de ne pas avoir à faire ses courses en semaine et d'être libre de pouvoir les faire quand on veut.

Laurence, une ancienne caissière, est contre l'ouverture des magasins le dimanche sauf si c'est sur une base du volontariat. Et elle n'est pas la seule à être contre cette nouvelle.

Pour Mélanie Allain, secrétaire régionale CFDT de la Mayenne, le travail le dimanche sur le secteur de Laval ne doit "pas être généralisé, ni banalisé et doit répondre à une demande sociétale. Or, en Mayenne, ce n'est pas le cas."

Il y a quelques mois, c'est l'hypermarché Carrefour, du quartier Grenoux qui avait aussi pris la décision d'ouvrir ses portes le dimanche matin. Un phénomène qui concerne de plus en plus de supermarchés du secteur de Laval.