Saint-Berthevin : un dernier footing en 2019 pour une trentaine de courageux

Saint-Berthevin, France

A l'initiative de Laurent Triquet, gérant d'un magasin d'articles de sport à Saint-Berthevin près de Laval, une trentaine de coureurs à pieds se sont retrouvés en début de journée de ce 31 décembre pour partager une "dernière sortie".

Au programme, un circuit de 8 kilomètres à allure modérée ou un parcours de 13 kilomètres à allure plus rapide entre Laval et Saint-Berthevin. Malgré le froid et le brouillard, hommes et femmes ont pris beaucoup de plaisir à courir en groupe avant le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Malgré le brouillard, les participants ont apprécié cette dernière sortie de l'année. - D.R