Saint-Brévin les Pins : la Promenade Padioleau et la fin du tout béton sur le front de mer

"Je suis à mobilité réduite, je ne peux pas marcher 500 mètres pour aller chercher ma voiture, je n'en dors plus de la nuit avec cette histoire". Laurence est angoissée depuis les annonces de la mairie de Saint-Brévin les Pins. La résidence Les Pins est la seule construite sans place de parking. Les habitants avaient pour habitude de se garer sur les places en épi juste aux pieds de l'immeuble sur le boulevard Padioleau. Sauf que sur les 183 places aujourd'hui, il, n'y en aura plus que 17 avec la naissance de la Promenade Padioleau.

Le maire assure qu'il y a suffisamment de places de parking, les habitants disent le contraire, photo à l'appui - Habitants de Saint-Brévin

"Il faut laisser le tout béton et le tout voiture derrière nous" explique le maire Yannick Morez, "il faut avancer avec son temps, valoriser notre front de mer et le végétaliser aussi". En clair : une seule voie de circulation, une promenade arborée, des parvis piétons et des pistes cyclables. "On peut imaginer des déposes-minutes devant l'immeuble pour les habitants le temps de décharger les courses par exemple, pour le reste il y a suffisamment de places de stationnement un peu partout dans la ville. Une fois que la promenade sera terminée, vous verrez, on n'entendra plus parler de ce problème" assure l'élu. "Que faire pour les personnes âgées, les repas qu'on leur livre, les infirmières qui viennent les voir? Ils vont se garer où ? Et nous, quand on rentre du travail épuisés, on doit déjà tourner dans le quartier aujourd'hui pour trouver une place, ça va devenir infernal" s'alarme une habitante Joannie. D'autant plus inquiète qu'il est question d'installer juste à côté de son immeuble une maison médicale. "Où iront se garer les médecins, les patients?".

Dialogue de sourds

"On n'est pas contre le projet, au contraire" explique Nelly, présidente du conseil syndical de la Résidence Les Pins. "Mais il faut aussi penser aux habitants qui vivent là. On aurait pu végétaliser un tout petit moins et garder les places en épi".

Dialogue de sourds avec la mairie pour qui il n'en est pas question. "C'est le domaine public. On ne peut pas leur réserver des places de parking". Pas de négociation possible ? "Non". D'autant que le maire a l'appui de la population : 75% des sondés sur internet se disent favorables au projet.

Les habitants qui ont lancé une pétition en ligne, (300 signatures ce lundi), ont également envoyé des courriers à la mairie, et n'excluent pas un recours collectif devant le tribunal. En attendant, les premiers coups de pioches sont prévus cet été avec une promenade fin prête d'ici fin 2023. Montant des travaux : 2,5 millions d'euros.

Enfin, petite précision : l'ancre de Saint-Brévin les Pins ne sera pas supprimée, seulement déplacée. On ne sait pas encore à quel endroit, la mairie est en discussion avec les associations.

