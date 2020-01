Saint-Brévin-les-Pins : le sacré défi des tricoteuses

Saint-Brevin-les-Pins, France

Assises en cercle dans le hall de la résidence seniors Les Résidentiels, à Saint-Brévin-les-Pins, les tricoteuses sont une vingtaine. Concentrées sur leur ouvrage, elles multiplient les points mousse tout en papotant, comme Armande, 96 ans.

Ca rapproche des gens qui se regardaient à peine. J'ai beaucoup tricoté et j'apporte ce que je peux. On se sent utile en aidant le Téléthon, tout en se faisant plaisir". Armande 96 ans résidente des Résidentiels

Marie-Andrée ne vit pas dans la résidence, mais elle a aussi eu envie de relever le défi lancé par un responsable du Téléthon et multiplie les rectangles de 70 cm sur 30.

Tous les jours, tous les jours on tricote. J'ai débauché une voisine, j'ai une tante qui tricote. On y va! Il faut qu'on réussisse notre défi. Moi j'aime bien venir le vendredi. On rencontre des gens, c'est sympa."Marie-Andrée

L'écharpe mesurera 3356 mètres © Radio France - Anne Patinec

Solidarité et réseaux sociaux

Pour réaliser l'écharpe, 33 000 pelotes de laine sont nécessaires. D'ici décembre, il va falloir confectionner plus de 9 000 rectangles de 30 cm sur 70, soit la taille d'une petite couverture. L'idée est de déployer l'écharpe sur le pont de saint-Nazaire lors du Téléthon et de récolter des fonds. Des points de collecte de laine ont été installés dans le département à l'initiative de certaines associations comme La Croix-Rouge, le Secours Populaire. Des dons parviennent aussi à la résidence seniors. Un groupe Facebook a été créé et compte des tricoteuses dans toute la France. Des résidentes d'autres Résidentiels mais aussi des particuliers. Pour l'instant, elles sont 140 à s'être signalées sur le groupe Facebook.

Pour l'instant les tricoteuses en sont à 382 mètres d'écharpe. Chaque triangle sera vendu virtuellement 5 euros au profit du Téléthon; puis ils seront offerts comme couvertures à des associations caritatives.