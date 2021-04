Saint-Brévin-les-Pins : "On prend l'air avant d'être confinés"

Avant de se retrouver limités à des déplacements de 10 kms, ce samedi 3 avril, de nombreuses familles ont décidé de profiter du soleil et d'un bon bol d'air sur la plage. De nombreux bouchons ont été signalés sur les routes. A Saint-Brévin-les Pins, près du serpent, beaucoup de Nantais avaient fait le déplacement pour la journée.

L'oeil sur sa montre, Bernard a profité jusqu'au dernier moment avant de reprendre la route pour Nantes avec son fils avant le couvre-feu. Même si le vent souffle fort, le soleil brille. Le père de famille apprécie son bol d'air. Après un an de crise sanitaire, beaucoup de disent fatigués, las de ne pas voir le bout de la pandémie.

Franchement, ça commence à être lassant, on a besoin de changer d'air. Je suis en télétravail, on ne voit pas beaucoup de monde. On est limités à notre maison ou presque. Vivement que ça s'arrête. On compte sur le vaccin pour en finir avec cette crise" Dominique, habitant de Saint-Mars-du-Désert près de Nantes, venu passer la journée en bord de mer