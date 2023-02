Saint-Brévin : "pro" et "anti" manifestent autour de l'accueil des demandeurs d'asile

A l'appel de plusieurs associations et élus de gauche, un premier cortège s'est formé à 10h place du marché.

Près de 1.000 personnes manifestent ce samedi 25 février à Saint-Brévin-les-Pins, place du marché, à l'appel de plusieurs associations et élus de gauche. Le rendez-vous était fixé à 10h ce matin, en soutien au Cada (le centre d'accueil des demandeurs d'asile), transféré près de l'école primaire de la Pierre Attelée. Depuis le lancement des travaux par l'État et la mairie, les "pro" et les "anti" s'affrontent sur le sujet.

En soutien au centre d'accueil, sont présents notamment des partis politique des gauche : EELV, LFI et le NPA. © Radio France - Léonie Cornet

Ultra-droite et ultra-gauche s'affrontent

L'opposition, elle, se donne rendez-vous à 14h devant la mairie ce samedi après-midi, avec le soutien de Reconquête d'Eric Zemmour, pour protester contre le transfert du centre d'accueil. Au même moment, le rendez-vous est donné place du marché par les anti-fascistes, qui veulent contre-attaquer.

La mairie craint des tensions entre les deux groupes. Toute la zone autour de l'hôtel de ville est bouclée, certains magasins ont tiré le rideau.