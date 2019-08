Saint-Briac : le sentier littoral ouvert de nouveau, mais pour combien de temps ?

Le propriétaire qui avait interdit l'accès au sentier littoral de Saint-Briac, en installant des portails, a décidé de les rouvrir mardi 30 juillet après des tags et des dégradations. Une décision qui enchante les randonneurs et qui apaise la situation, mais de manière temporaire.

Saint-Briac-sur-Mer, France

On connaît la série "Plus belle la vie" sur France 3, ou un "Un si grand soleil" sur France 2. Et bien en Bretagne nous avons aussi un feuilleton estival : le sentier de Saint-Briac. Et comme tous bons scénarios, il y a des rebondissements. Le nouveau en date, la réouverture du sentier aux randonneurs et promeneurs qui arpentent les chemins du GR34.

Le 22 juillet, la cour d'appel de Nantes avait autorisé le propriétaire d'une maison riveraine du sentier, de barrer l'accès avec des portails. Pour des raisons de sécurité selon l’intéressé, certains y voient plutôt un moyen d'être plus tranquille aux abords de sa propriété.

Par la suite, ces portes avaient été enlevées et dégradées par les membres d'un mouvement de jeunes indépendantistes bretons. Ne se laissant pas faire, le propriétaire avait de nouveau installer des portails, barrant l'accès aux promeneurs qui étaient exaspérés. Mais de nouveau ces installations ont été démontées et taguées. Face à la pression, et à une situation de plus en plus tendue, le propriétaire a décidé le 29 juillet dernier d'ouvrir définitivement les portes. Le chemin est désormais accessible à tous, et la situation est apaisée.

Les portails ont été à plusieurs reprises enlevés et dégradés © Radio France - Maxime Bossonney

Les Amis du chemin de ronde, l'association qui milite pour que la servitude du passage le long du littoral soit respectée, avait d'ailleurs lancé une pétition et recueilli près de 1000 signatures dès la pose du premier portail. Ils sont forcément ravis, mais reste sur leurs gardes. En effet le propriétaire agite la menace de l'installation de portails à la rentrée ou mi-septembre.

A suivre donc....