Saint-Brieuc : après les tirs de feux d'artifice du week-end, leur vente interdite dans les Côtes d'Armor

Dans les Côtes d'Armor, le Préfet prend un arrêté pour interdire la vente, la cession et l'utilisation d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques dans tout le département. Ces mesures entrent en vigueur du mardi 22 décembre à 10h au vendredi 1er janvier à 20h. Elles concernent des artifices de catégorie 3, "pétards et fusées présentant un danger moyen, fait pour être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces dégagés et dont le niveau sonore n'est pas un danger pour la santé" et F4, c'est à dire des "artifices présentant un danger élevé et qui sont destinés à être employés seulement pour des personnes ayant des connaissances particulières et ayant un agrément préfectoral pour l'usage de feux d'artifice professionnels" ainsi que des articles pyrotechniques des catégories T2 et P2 comme des fusées parachutes.

Des feux d'artifice durant le week-end

Les 18, 19 et 20 décembre, des feux d'artifice ont été tirés dans plusieurs quartiers de Saint-Brieuc et de Ploufragan surprenant les riverains. Le Préfet rappelle qu'on est en plein couvre feu. C'est en raison de ces évènements, qu'il a décidé d'avancer la date habituelle d'interdiction d'utilisation de ces artifices dans tout le département.