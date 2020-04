Saint-Brieuc : des crieurs délivrent vos messages pour vos proches

Après plus d'un mois et demi de confinement, des crieurs briochins sortent le nez dehors pour délivrer les messages que vous ne pouvez pas donner de vive voix à vos proches. Des lettres, des chansons, des poèmes, ou encore des danses, ils ne reculent devant rien !

"On fait un réseau social de chair et d'os", raconte Gaspard Verdure, crieur briochin depuis une dizaine d'années. Depuis ce mardi 21 avril à Saint-Brieuc, avec trois amis comédiens, le crieur délivre des messages qu'on lui envoie via son site internet.

"Ce n'est pas un rejet des réseaux sociaux, mais en ce moment on a moins d’occasions de relations réelles, on est beaucoup dans le virtuel. Les réseaux sociaux prennent trop de place, il y a un déséquilibre, nous on veut rééquilibrer ce rapport", poursuit le comédien de 36 ans. C'est un acte poétique qui apporte de la chaleur humaine et sort de l'isolement".

Crieurs d'amitié, de chant et d'humour

Avec ses trois compères, le crieur invite les habitants de Saint-Brieuc, à leur envoyer "_une déclaration d’amitié, un anniversaire à souhaiter, un poème à partager, de l’amour à propulser_, une blague à délivrer, une information à révéler, une recette à échanger, une petite annonce à passer, une mamie à réveiller, de l’espoir à communiquer, une ritournelle à entonner, une chanson à karaoker, la nature à remercier, les éléments à transcender".

Trois fois par jour, selon les demandes, midi, après-midi et soir, les quatre crieurs délivrent ces messages sous les balcons, dans les jardins, sur le seuil d'une porte.

Les quatre amis répondent à toutes les demandent et s'adaptent en fonction des contraintes : "On ne fait pas la même chose pour une personne âgée que pour un enfant de trois ans". Ce mercredi midi, Gaspard Verdure se rend au pied du balcon d'une jeune femme handicapée pour danser le hip-hop et chanter un rap, une consolation pour cette Briochine qui rêvait du prochain festival de danse hip-hop, désormais annulé.

Une autorisation préfectorale pour déplacement professionnel

Pour sortir dans la rue et délivrer les messages des Briochins, les crieurs n'échappent pas à la règle en vigueur pour tous depuis le début du confinement et possèdent une attestation de déplacement. Les comédiens ont obtenu une attestation préfectorale pour déplacement professionnel "au même titre que les livreurs de pizza, on fait de la livraison !".