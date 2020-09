Saint-Brieuc : l'arrêté municipal sur le port du masque est suspendu

Saisi par une briochine, le tribunal administratif de Rennes a suspendu l'arrêté du maire de Saint-Brieuc, imposant le port du masque dans la ville. Hervé Guihard, le maire de la ville bretonne réagit et appelle chacun à maintenir les "bonnes habitudes"prises depuis le 20 juillet.

"Depuis ce mercredi soir, il n'y a en effet plus d'obligation à porter le masque dans la ville de Saint-Brieuc" réagit le maire de la ville, Hervé Guihard. L'arrêté municipal pris cet été a été suspendu ce mercredi 23 septembre par le tribunal administratif de Rennes. C'est une habitante de Saint-Brieuc qui avait saisi la justice, car elle estimait que l'arrêté municipal était disproportionné et liberticide parce qu'il édictait une mesure "jusqu'à nouvel ordre" et sans date de fin. Le tribunal administratif de Rennes lui a donné raison. "La plaignante a bien fait. Mais elle s’est trompée de cible car la ville n’avait pas imposé de sanction dans son arrêté. Difficile de dire alors qu’il attentait à ses libertés. " explique Hervé Guihard.

"Nous sommes dans une situation ubuesque car le Préfet n'a pas renouvelé d'arrêté pour imposer le masque dans la ville"

Un arrêté préfectoral avait bien été pris, le 20 août 2020, mais il n'a pas été renouvelé et il avait imposé pour un mois le port du masque à Saint-Brieuc « dans les mêmes conditions et au sein du même périmètre » que le maire. « Le préfet envisage une réitération de la mesure les seuls vendredis, samedis et dimanches, de 9 h à 23 h, quand le maire demande une réitération sans limitation horaire » constate la juge dans son ordonnance.

Le maire de Saint-Brieuc appelle les briochins à maintenir les bonnes habitudes

Le maire de Saint-Brieuc rappelle "qu'il n’y a pas de semaines sans que de nouveaux cas apparaissent sur Saint-Brieuc". Il demande aujourd'hui à la Préfecture de prendre un nouvel arrêté. En attendant, il lance un appel à la responsabilité de tous les briochins, "pour maintenir les bonnes habitudes prises depuis le 20 juillet. " Et cela, même la situation à Saint-Brieuc est moins tendue que pour d’autres grandes villes, comme Rennes.