Saint-Brieuc : le rappeur Koba LaD accusé d'homophobie sera-t-il à Art Rock cet été ?

Saint-Brieuc, France

Le jeune rappeur Koba LaD sera-t-il présent à Saint-Brieuc cet été pour le festival Art Rock ? Rien n'est moins sûr. Depuis ce week-end, il est dans la tourmente après une publication sur le réseau social Snapchat. Le rappeur d'Ivry a publié la capture d'écran d'un article relatant la mort d'un jeune américain de 14 ans tué par son père parce qu'il était gay. L'article était accompagné d'un "Bien joué" et de plusieurs poignées de main semblant montrer que le jeune rappeur cautionne ce meurtre.

Des "excuses" sur Snapchat

Quelques heures plus tard, la capture d'écran a circulé sur Twitter. De nombreux internautes ont dénoncé cette prise de position et demandé aux organisateurs de festivals de déprogrammer l'artiste. Koba LaD a réagi sur Snapchat. "Je ne suis pas homophobe. Je ne cautionne pas le screen qui tourne. Chacun pour soit, Dieu pour tous." Le rappeur explique avoir partagé l'article alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Ce lundi 18 février, il a cru bon de devoir s'expliquer une nouvelle fois en ajoutant "Je ne cautionne pas le meurtre. Après, l’enfant gay franchement…"

Ce comportement, dénoncé sur les réseaux sociaux, a aussi fait réagir les organisateurs du festival de Saint-Brieuc. "Nous sommes en contact avec l'équipe de Koba LaD et demandons des explications suite à sa publication sur Snapchat. Le festival Art Rock condamne fermement les propos homophobes, et, plus largement, tout discours ou comportement haineux et discriminatoire."