Saint-Cannat : les habitants déplorent les horaires de La Poste

Depuis quelques mois, Les habitants de Saint-Cannat râlent. En cause, les horaires de La Poste. Elle n'ouvre que 16 heures par semaine. Saint-Cannat incarne la disparition des guichets postaux au profit de regroupements territoriaux.

Depuis 5 mois, les passages à La Poste sont chronométrés pour les habitants de Saint-Cannat. Elle n'ouvre que 2h30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 14h00 à 16h30. Et 3 heures les mercredi et samedi, de 9h à midi.

Les habitants déplorent des horaires restreints et décousus. Pas rares sont les Saint-Cannadens qui se cassent le nez en venant au bureau de poste. "Ça m'est arrivé de venir, la porte était fermée. On oublie toujours d'un jour sur l'autre si c'est le lundi ou le mardi qui est ouvert. C'est compliqué", nous raconte une habitante de la commune.

"C'est une catastrophe, Saint Cannat s'agrandit, il ne faut pas qu'elle ferme cette poste" une habitante de Saint-Cannat

Jean, le patron du café d'en face, préfère en rire : "Il y a une poste à Saint-Cannat ? Elle est tout le temps fermée. Il faut aller à Lambesc" à 6 km.

"Nous ferons tout pour qu'elle soit maintenue" Jacky Gérard, maire de Saint-Cannat.

Pour, Jacky Gérard, le maire de Saint-Cannat, il ne faut pas que ce service public soit dilué vers les communes voisines. Il se bat pour que leur bureau de poste ne disparaisse pas : "Ce serait un tollé général. Je n'ose pas l'envisager. Nous ferons tout pour qu'elle soit maintenue, sans se substituer à leur rôle de service public".

"Les Postes, dans toutes les villes et villages, ce serait bien que ça reste" un habitant de Saint-Cannat

Il y a quelques années, la direction de La Poste lui a proposé d'ouvrir une agence communale avec un salarié de la mairie pour compenser les horaires réduits. Il a refusé : "J'ai senti tout de suite le piège parce que la mairie aurait récupéré la moitié du trafic postal. Ils nous auraient dit : 'vous voyez notre bureau de poste périclite, on va être obligé de le fermer'."

Pour Jacky Gérard, La Poste est un service indispensable pour les 6000 habitants de sa commune. "On ne peut pas imaginer une commune sans bureau de poste".