Saint-Chamond fête ses nouveaux 386 électeurs

Dans la Loire, à Saint-Chamond, 386 jeunes vont pouvoir voter cette année. La mairie a organisé le lundi 20 mars 2017 une cérémonie pour leur remettre leur carte électorale à quelques semaines de l'élection présidentielle.

Saint-Chamond a célébré ses 386 nouveaux électeurs ligériens. Ce sont tous les jeunes qui ont atteint la majorité et qui vont pouvoir aller voter cette année 2017. La mairie a organisé le lundi 20 mars une cérémonie pour leur remettre leur carte d'électeur ainsi qu'un livret du citoyen. Une bonne centaine de jeunes étaient présents pour récupérer leur carte électoral.

Le maire de Saint-Chamon, Hervé Reynaud, était là pour remettre à chaque jeune présent sa carte d'électeur pour cette étape importante : "Ce passage à la majorité civique est important, surtout cette année où ils vont pouvoir voter quatre fois lors de l'élection présidentielle et les élections législatives."

Après avoir signé les registres et récupéré leur carte d'électeur, ces nouveaux électeurs se sentent fiers. Onessa aura 18 ans cette année : "Ça fait bizarre de se dire que maintenant on ne pourra plus se reposer sur nos aînés pour voter". Pour l'instant la plupart d'entre eux est bien décidé à aller voter pour l'élection présidentielle.