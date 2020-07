Saint-Chamond : la première pierre de la future mosquée est posée

Ils sont arrivés tapis de prière sous le bras et masque sur le visage. Un millier de musulmans se sont réunis ce vendredi matin sur le site de la future mosquée de Saint-Chamond située chemin de l'Ollagnière. "C'était apaisant et agréable confie Ramses à l'issue de la prière qui marque le début de la fête de l'Aïd El Kebir. On voit que c'est un très grand terrain, pratique pour se garer. On ne gêne pas les autres personnes qui habitent à proximité, c'est très très bien".

La mosquée sera opérationnelle à l'automne 2021

Lancé en 2011, le projet d'une nouvelle mosquée pour pallier les problèmes de sécurité et de taille (capacité de 300 fidèles) de celle située près du centre-ville a d'abord connu deux abandons. Le terrain actuel, situé, à l'entrée de Saint-Chamond, côté Saint-Étienne, entre la rue de Langonand et le chemin de l'Ollagnière est très étendu : presque deux hectares. De quoi accueillir une mosquée de 1.600 mètres carré, comprenant deux salles de prière, un local funéraire et quatre salles de classes, ainsi qu'un parking de 160 places.

Séparée des premières maisons par des arbres, et 80 mètres de distance, le projet a tout de même été ralenti par des recours de riverains en 2017. "On leur montre aujourd'hui qu'il n'y a pas de raison de s’inquiéter de l'implantation de cette mosquée" explique Nabil Douidi porte-parole du projet. Une première partie de la mosquée sera opérationnelle et pourra accueillir les fidèles en septembre ou octobre 2021.

L'imam a rappelé les consignes sanitaires

"Rappelez-vous que le monde entier a tremblé à cause du Covid-19" a lancé L'imam au cours de son prêche. Symboliquement les musulmans se félicitent après la fête de l'Aïd avec embrassades et poignées de main. L'imam leur a demandé de s'en passer pour cette année.