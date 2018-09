Saint-Chamond, France

La voiture de David et Emmanuelle a été incendiée dans la nuit de lundi à mardi juste en-dessous de chez eux, boulevard Clémenceau à Saint-Chamond. Le frein à main a lâché, la voiture a percuté celle d'à côté, qui appartenait à leur fille. La famille s'est retrouvée sans moyen de transport. David devait marcher quarante-cinq minutes pour aller au travail.

On n'y croyait pas trop, c'est plus qu'un grand cœur cette dame !", Emmanuelle, dont la voiture a été brûlée à Saint-Chamond.

Ce mercredi, lorsque Patricia a sonné chez eux, clés de sa Twingo à la main, le couple n'en revenait pas : "C'est très émouvant, c'est à la limite de pleurer, avoue Emmanuelle. On n'y croyait pas trop, c'est plus qu'un grand cœur cette dame !" Et David d'ajouter : "On ne sait plus quoi dire, parce que c'est super gentil. C'est plus qu'un objet, c'est un gagne-pain quelque part !"

Pour Patricia, ce geste est tout à fait normal : "C'est la voiture de ma fille, qui est gravement malade, elle ne pourra plus conduire. Alors c'était normal de la donner à des gens qui en avaient besoin !"

Il n'y a fallu que quelques minutes pour signer les papiers de donation. © Radio France - Noémie Philippot

Il n'a suffit que de quelques minutes pour remplir les papiers de la donation, avec quelques interrogations tout de même : "Ce n'est pas tous les jours qu'on donne une voiture, alors on ne sait pas trop !" s'amuse Patricia. Après avoir allumé le moteur, le visage d'Emmanuelle s'illumine : "On nous aurait offert un cadeau plus neuf, je ne pense pas qu'on aurait été aussi heureux !"

La rencontre entre Patricia, David et Emmanuel, et la signature de la donation. Copier